Artilheiro do Vasco Sub-20 em 2025 acerta com o Atlético-GO

O Lance! apurou com exclusividade que o atacante Léo Jacó, artilheiro do Vasco Sub-20 em 2025, vai defender o Atlético-GO a partir da próxima temporada. O jogador assina contrato de cinco anos com o clube goiano, que adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta. A outra metade segue vinculada ao Nova Iguaçu. A apresentação está prevista para o início de janeiro.

Léo Jacó pertencia ao Nova Iguaçu e ficou no Vasco por empréstimo entre 2023 e 2025. O Gigante da Colina tinha a opção de contratar o jogador, mas, como antecipado pelo Lance!, a diretoria cruzmaltina optou por não exercer a opção de compra, que previa o pagamento de R$ 2 milhões por 60% dos direitos ou R$ 3 milhões por 70% do passe. Londrina e Paysandu chegaram a sondar a situação do atacante, mas o jogador acabou acertando com o Dragão.

Léo Jacó comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Léo Jacó no Vasco

Ao longo de 2025, Léo Jacó marcou 22 gols em 50 partidas pelo Vasco nas competições de base, como Copinha, Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa Rio e Campeonato Carioca Sub-20. O bom desempenho rendeu ao atacante oportunidades no elenco profissional comandado por Fernando Diniz, com participações em partidas contra Santos e Juventude.

