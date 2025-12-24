Internacional abre conversas com diretor executivo

A saída de Fabinho Soldado do Corinthians abriu caminho para a sua volta ao Beira-Rio. Pelo que apurou o Lance! nas últimas horas, o Internacional abriu conversas com o profissional, que tem chances de retomar a relação com Abel Braga, agora em posições inversas. Em 2006, Abelão era o técnico do Inter campeão da Libertadores e do Mundial, Fabinho era jogador. Agora, Soldado pode ser diretor executivo do clube, cargo acima daquele exercido pelo e ex-treinador.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A reportagem soube que dirigentes alvirrubros já tiveram uma primeira reunião com Fabinho. O encontro aconteceu entre terça (23) e quarta-feira (24).

Internacional abre conversas

Pelas informações levantadas pelo Lance!, ainda não há um acerto entre as partes. Por enquanto, está combinado que os cartolas e os executivos devem ter novas conversas até o final do ano. O clube também avalia outros nomes que estão no mercado. Assim com Fabinho teria outras ofertas.

continua após a publicidade

Fabinho Soldado, que teria ganho o apelido na época em que passou pelo Beira-Rio, onde o zagueiro Fabiano Eller chamava interlocutores de "soldado", é o preferido para assumir o cargo.

Relação antiga com o Inter

Ao Lance!, em meio das comemorações pelo título da Copa do Brasil conquistado pelo Corinthians, no domingo (21), no Maracanã, ele lembrou a relação que tem com o Inter:

continua após a publicidade

– A gente se conhece [Fabinho e Inter]. Neste momento, eles estão sem um profissional e é evidente que vão procurar, conversar e tentar contratar.

Quando jogador, Fabinho esteve no elenco comandado por Abel Braga responsável pelos dois maiores títulos da história do clube, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2006. Se retornar à avenida Padre Cacique, trocará retomará a parceria, mas em posição diferente, comandando seu antigo chefe.