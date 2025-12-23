Ex-Vasco aponta erros graves na derrota para Corinthians: 'Nunca pode'
Ex-zagueiro analisa falhas no posicionamento defensivo cruz-maltino
O ex-zagueiro Dedé divulgou uma análise técnica detalhada sobre falhas defensivas do Vasco na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. O vídeo, publicado nesta segunda-feira (22), examina os lances que resultaram na vitória corintiana por 2 a 1 no Maracanã.
A análise foca principalmente nos dois gols marcados pelo Corinthians. No primeiro, anotado por Yuri Alberto aos 17 minutos do primeiro tempo, o ex-defensor identifica o momento em que Cuesta abandona a linha defensiva como erro fundamental.
Fernando Diniz justifica derrota
Em entrevista coletiva após o fim do jogo, o técnico Fernando Diniz explicou a derrota do Vasco na final da Copa do Brasil.
— A gente sente a tristeza por não ter contemplado, principalmente a torcida, com o título. Estou sentindo muita dor, porque jogamos para ser campeão, lutamos, tentamos. O primeiro tempo foi equilibrado, mas a gente teve controle da situação e, no segundo, voltamos bem melhor que o Corinthians e tivemos um descuido de marcação, podíamos ter roubado a bola ou feito a falta. O time foi muito valente. Fomos superiores sob qualquer olhar no jogo de hoje e no primeiro. Fica um sabor de tristeza e, ao mesmo tempo, um sinal positivo de que o time lutou e representou bem a camisa do Vasco — analisou.
Vasco fecha Copa do Brasil com maiores públicos da competição
Apesar da derrota para o Corinthians na final da Copa do Brasil, Vasco da Gama encerrou sua participação na competição com um feito expressivo fora das quatro linhas: esteve presente nos três maiores públicos da competição, todos realizados no Maracanã. Os números reforçam a força da torcida vascaína ao longo do torneio.
O maior público da Copa do Brasil 2025 foi registrado no segundo jogo da semifinal entre Fluminense e Vasco, que levou 67.560 torcedores ao Maracanã. Logo atrás aparece o confronto entre Vasco e Corinthians, também no estádio mais tradicional do país, com 67.111 presentes. Fechando o pódio, o duelo Vasco 2 x 1 Fluminense reuniu 64.990 torcedores.
