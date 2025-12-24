Presente de Natal: torcidas de Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo pedem reforços

As torcidas de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos foram ouvidas e não deixaram dúvidas: cada clube entra no fim de temporada com uma lacuna clara no elenco. Em levantamento realizado nos canais dos clubes no WhatsApp, os torcedores apontaram quais posições deveriam ser prioridade máxima para reforços.

O Brasileirão 2026 terá seu pontapé inicial já em janeiro. O calendário nacional precisou ser reformulado em decorrência da Copa do Mundo, que acontece no meio do ano.

Papai Noel ouve torcidas de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos sobre reforços para 2026 (Imagem gerada por inteligência artificial)

A maior parte da torcida do Palmeiras enxerga o ataque como o principal ponto de atenção do elenco para 2026. Segundo a enquete, 43,3% dos palmeirenses apontaram o setor ofensivo como a posição mais carente da equipe.

A defesa aparece como a principal preocupação da torcida do Corinthians para a próxima temporada. Segundo a enquete, 68% dos corintianos apontaram a zaga como a posição que mais necessita da contratação de reforço.

O meio-campo surge como a principal prioridade na visão da torcida do São Paulo para a temporada de 2026. De acordo com a enquete, 41,8% dos torcedores tricolores apontaram o setor como a posição mais carente do elenco.

Com um total de 3.321 votos, a posição mais demandada pelos torcedores do Santos é a de centroavante, que concentrou 39,1% das escolhas.