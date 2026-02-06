Fim da novela? Antetokounmpo define destino para temporada da NBA
Ala grego não foi trocado pelo Milwaukee Bucks, mas segue em negociação
O mercado da NBA esteve agitado nesta quinta-feira (5), último dia da janela de transferências. Entre trocas e acordos fechados, um dos principais destaques foi a permanência de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks — ao menos até o fim da atual temporada.
No início do dia, o jornalista Shams Charania informou que o Bucks havia desistido de negociar o astro nesta janela. A expectativa era de que o grego fosse transferido, mas as ofertas apresentadas não agradaram à franquia. A ideia, no entanto, segue sendo negociar Antetokounmpo durante a próxima offseason da NBA.
A saída de Giannis chegou a ser tratada como certa no fim de janeiro, quando o jogador pediu oficialmente para ser trocado. Com isso, a equipe de Milwaukee espera contar com o grego para se reestruturar de olho na temporada 2026/27. Após problemas causados por lesões importantes, o Bucks ocupa atualmente a 12ª colocação da Conferência Leste e já não briga por nada substancial na NBA.
No cenário de ativos, Milwaukee tem hoje margem limitada para negociações: resta apenas uma escolha de primeira rodada utilizável. Esse quadro muda na próxima offseason, quando a franquia voltará a ter três seleções de primeira rodada entre as 30 primeiras disponíveis em trocas – o que tende a colocar o time como relevante no mercado de julho.
De acordo com Eric Nehm, do "The Athletic", Antetokounmpo planeja atuar até o fim da temporada. O astro está afastado por uma distensão na panturrilha direita sofrida há duas semanas. Em dezembro, a mesma lesão o tirou de ação por 24 dias. A expectativa interna é de retorno na segunda metade do mês.
