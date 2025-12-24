Jogador deixa o Botafogo e é anunciado pelo Juventude

Botafogo não contará mais com o meia Raí em 2026. Com vínculo até o fim de 2025, o jogador de 23 anos, que atuou na última Série B por empréstimo no Volta Redonda, foi anunciado nesta quarta-feira (24) pelo Juventude, com contrato definitivo até dezembro de 2026.

Formado nas categorias de base do Botafogo, Raí chegou ao clube aos 11 anos e somou 28 partidas e três gols pelo time profissional. O meia também teve oportunidades em competições nacionais e internacionais, incluindo jogos de Libertadores.

Na temporada passada, o jogador iniciou o ano defendendo o Boavista no Campeonato Carioca e, em seguida, foi cedido ao Volta Redonda para a disputa da Série B. Pelo clube do Sul Fluminense, participou de 31 jogos na competição.

Antes disso, Raí havia sido emprestado ao CRB durante a Série B de 2024. O atleta se apresenta ao Juventude na próxima sexta-feira (26), data marcada para o início da pré-temporada do clube gaúcho.

Raí em ação pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Confira abaixo o anúncio do Juventude

"Bem-vindo Raí Silva

Ele chega em definitivo com contrato até o final de 2026. O jogador se apresenta na próxima sexta-feira (26) ao técnico Maurício Barbieri para o início da pré-temporada Jaconera."

