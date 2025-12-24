São Paulo segue de olho em Gaston Ávila e disputa com clube da Argentina

O São Paulo segue monitorando a situação de Gastón Ávila. Pertencente ao Ajax, o argentino interessa ao Tricolor em um modelo de empréstimo. Ávila esteve cedido ao Fortaleza, mas, segundo apuração do Lance!, o clube nordestino não conseguiu convencê-lo a permanecer, apesar do interesse em sua continuidade.

A definição do negócio depende, principalmente, do Ajax. Nos últimos dias, o Rosario Central, clube que Ávila já defendeu, também manifestou interesse e, assim como o São Paulo, apresentou a possibilidade de um empréstimo. O jogador, inclusive, está em Rosário aguardando uma definição sobre o futuro. A reapresentação ao clube holandês está prevista para o fim de semana, com a possibilidade de solicitar alguns dias extras de descanso neste período de fim de ano.

O Tricolor, por sua vez, trabalha com a ideia de agir rapidamente, independentemente de uma resposta positiva ou negativa. Do lado do Ajax, existe abertura para liberar o atleta novamente por empréstimo, desde que as condições atendam aos interesses do clube europeu.

Dentro do planejamento para 2026, o São Paulo adota cautela no mercado. Com limitações financeiras e sem margem para elevar significativamente a folha salarial, a diretoria projeta a chegada de duas ou três peças pontuais. A ideia é repetir modelos recentes, como o de Marcos Antônio, priorizando empréstimos com opção de compra.

São Paulo teve seu primeiro reforço de 2026 anunciado

Nos últimos dias, o São Paulo anunciou seu primeiro reforço de 2026. No caso, o volante Danielzinho. O jogador assinou por duas temporadas com o Tricolor, ou seja, até o fim de 2027, mas com opção de mais um ano em caso de cumprimentos de metas pré-estabelecidas. Neste ano, foram 50 jogos pelo Mirassol, sem gols, e atuou em 37 dos 38 jogos do time no Campeonato Brasileiro. O atleta tinha contrato com o Mirassol até o final deste ano, por isso, não custou aos cofres do clube, que enfrenta uma fase política delicada.