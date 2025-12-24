Cruzeiro negocia empréstimo de goleiro para time da Série B

Mesmo com Cássio inquestionável como goleiro do Cruzeiro, a equipe trouxe outro jogador para a função para 2026: Matheus Cunha, do Flamengo. Em meio à chegada de mais um arqueiro, a equipe mineira negocia a cessão de um dos seus jogadores da posição.

continua após a publicidade

Segundo apuração do Lance!, a Raposa tem negociações em andamento com o Avaí para emprestar o goleiro Léo Aragão, reserva imediato da equipe. Aos 23 anos, o atleta poderá ganhar mais minutagem na próxima temporada em uma equipe que se despediu de seu goleiro recentemente.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Avaí perdeu seu goleiro titular, César. Ele entrou na Justiça por uma dívida e deixou a equipe. No Leão, Léo Aragão irá disputar vaga com Igor Bohn, que renovou seu vínculo com a equipe catarinense.

continua após a publicidade

A informação da negociação do empréstimo de Léo Aragão para o Avaí foi noticiada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

Léo Aragão, goleiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Trajetória de Léo Aragão no Cruzeiro

Léo Aragão foi contratado pela Raposa em janeiro de 2024, junto ao Bragantino. Antes, ele passou por empréstimo para Caldense e Ituano. No entanto, ele só fez sua estreia pelo Cruzeiro em 2025, quando entrou em campo pelo Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

Posteriormente, ele também foi usado em um jogo da Sul-Americana e quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, quando Cássio não estava disponível.

Em oito partidas disputadas pela Raposa, Léo Aragão sofreu oito gols e passou três partidas sem ser vazado. Ao todo, ele soma 693 minutos em campo com o manto celeste.

Seu último compromisso foi na derrota por 3 a 0 contra o Santos. Na ocasião, Leonardo Jardim, já de olho na Copa do Brasil, entrou em campo com um time completamente reserva.

Estatísticas de Léo Aragão pelo Cruzeiro