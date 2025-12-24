Cruzeiro negocia empréstimo de goleiro para time da Série B
O goleiro deverá ser emprestado ao Avaí
Mesmo com Cássio inquestionável como goleiro do Cruzeiro, a equipe trouxe outro jogador para a função para 2026: Matheus Cunha, do Flamengo. Em meio à chegada de mais um arqueiro, a equipe mineira negocia a cessão de um dos seus jogadores da posição.
Segundo apuração do Lance!, a Raposa tem negociações em andamento com o Avaí para emprestar o goleiro Léo Aragão, reserva imediato da equipe. Aos 23 anos, o atleta poderá ganhar mais minutagem na próxima temporada em uma equipe que se despediu de seu goleiro recentemente.
O Avaí perdeu seu goleiro titular, César. Ele entrou na Justiça por uma dívida e deixou a equipe. No Leão, Léo Aragão irá disputar vaga com Igor Bohn, que renovou seu vínculo com a equipe catarinense.
A informação da negociação do empréstimo de Léo Aragão para o Avaí foi noticiada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.
Trajetória de Léo Aragão no Cruzeiro
Léo Aragão foi contratado pela Raposa em janeiro de 2024, junto ao Bragantino. Antes, ele passou por empréstimo para Caldense e Ituano. No entanto, ele só fez sua estreia pelo Cruzeiro em 2025, quando entrou em campo pelo Campeonato Mineiro.
Posteriormente, ele também foi usado em um jogo da Sul-Americana e quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, quando Cássio não estava disponível.
Em oito partidas disputadas pela Raposa, Léo Aragão sofreu oito gols e passou três partidas sem ser vazado. Ao todo, ele soma 693 minutos em campo com o manto celeste.
Seu último compromisso foi na derrota por 3 a 0 contra o Santos. Na ocasião, Leonardo Jardim, já de olho na Copa do Brasil, entrou em campo com um time completamente reserva.
Estatísticas de Léo Aragão pelo Cruzeiro
- Jogos: 8
- Minutos: 693
- Gols sofridos: 8
- Jogos sem ser vazado: 3
- Vitórias: 4
- Empates: 2
- Derrotas: 2
