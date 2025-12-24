As torcidas de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco foram ouvidas e não deixaram dúvidas: cada clube entra no fim de temporada com uma lacuna clara no elenco. Em levantamento realizado nos canais dos clubes no WhatsApp, os torcedores apontaram quais posições deveriam ser prioridade máxima para reforços.

continua após a publicidade

O Brasileirão 2026 terá seu pontapé inicial já em janeiro. O calendário nacional precisou ser reformulado em decorrência da Copa do Mundo, que acontece no meio do ano.

📲Dando voz as torcidas: Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco

Lance! Flamengo - Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp

A maior parte da torcida do Flamengo enxerga o ataque como o principal ponto de atenção do elenco para 2026. Segundo a enquete, 76,4% dos rubro-negros apontaram o setor ofensivo como a posição mais carente da equipe.

continua após a publicidade

Lance! Botafogo - Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp

A posição mais demandada pelos botafoguenses é a de atacante, que concentrou 82% dos votos. O Glorioso acabou de acertar a chegada do seu novo treinador, que deve interferir diretamente na janela de transferências.

Lance! Fluminense - Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp

O ataque também surge como a principal prioridade na visão da torcida do Flu para a temporada de 2026. De acordo com a enquete, 76% dos torcedores tricolores apontaram o setor como a posição mais carente do elenco.

continua após a publicidade

Lance! Vasco - Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp

A defesa aparece como a principal preocupação da torcida do Vasco para a próxima temporada. Segundo a enquete, 51,8% dos vascaínos apontaram a zaga como a posição que mais necessita da contratação de reforço.

Fla começa 2026 com calendário inchado

O Flamengo campeão Brasileiro e da Libertadores, jogará a Recopa Sul-Americana contra o Lanús e a Supercopa do Rei contra o. Assim, o clube carioca começa 2026 com três jogos a mais, referentes a essas competições.