Internacional avança para ter atacante do Corinthians

Com a iminente saída de Ricardo Mathias para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, o Internacional avança para ter o atacante Pedro Raul, do Corinthians, para a próxima temporada. O centroavante, que atuou pelo Ceará em 2025, tem falado a amigos que quer vestir vermelho na próxima temporada. O jogador de 29 anos nasceu em Porto Alegre e tem familiares que torcem pelo Colorado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Nos bastidores do Beira-Rio, a venda do camisa 49 é vista como tendência e deve ser confirmada assim que abrir a janela de transferências internacionais, no próximo dia 3.

Internacional avança para ter Pedro Raul

Diante disse, os cartolas alvirrubros intensificaram as conversas com Pedro Raul. O Corinthians, detentor dos direitos do atacante, não deve criar obstáculos para o negócio. O centroavante foi comprado junto ao Toluca-MEX em 2024 por R$ 24,5 milhões, divididos em parcelas até 2028. Há o relato, inclusive, de que a equipe paulistana estaria atrasada no pagamento.

continua após a publicidade

Ele tem contrato com o Timão até o final de 2027, porém, deve ser novamente emprestado em 2026. Sem planos de aproveitá-lo, o clube paulista ainda pode assumir parte do pagamento salarial. Pelo que apurou o Lance!, o atleta receberia em torno de R$ 500 mil na avenida Padre Cacique.

Pedro Raul quer vestir vermelho

De férias no Rio Grande do Sul, Pedro Raul tem falado a amigos que jogará pelo Inter na próxima temporada. Ele estaria disposto a abrir mão de verbas devidas pela equipe do Parque São Jorge para obter a liberação.

continua após a publicidade

O que poderia facilitar uma negociação com o Beira-Rio é a situação financeira do time paulistano, que sofreu transfer ban da Fifa recentemente.