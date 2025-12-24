O Coritiba surpreendeu e anunciou a renovação com o zagueiro Rodrigo Modelo na manhã desta quarta-feira (24). O atleta de 38 anos fez apenas um jogo pelo Coxa na campanha do título da Série B.

Rodrigo Moledo era um dos 15 atletas que tinham vínculo até o fim de 2025 e estava na lista inicial de dispensa. A diretoria alviverde, contudo, reconsiderou e optou por manter o zagueiro por mais uma temporada.

O defensor chegou a ficar oito meses sem jogar após a eliminação da primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF, em março. No final de maio, o Coritiba o liberou para procurar outro clube, e o CSA mostrou interesse, mas não concretizou a negociação.

No fim de outubro, o técnico Mozart deu a única oportunidade para o atleta jogar a Segundona. Ele foi titular no empate em 0 a 0 com o CRB no Couto Pereira, pela 35ª rodada.

Neste ano, Rodrigo Moledo fez apenas sete partidas, sendo seis como titular. Ele esteve em campo por 571 minutos, com cinco jogos pelo Paranaense, um pela Copa do Brasil e um pela Série B.

- Defender uma história tão grande carrega um peso especial e desperta um sentimento enorme de responsabilidade e gratidão. Vou seguir trabalhando com o coração, entrega e respeito para retribuir, dentro e fora de campo, tudo o que a torcida do Coritiba representa e entrega ao clube - disse Rodrigo Moledo.

Para a posição, o treinador Fernando Seabra tem Rodrigo Moledo, Jacy, Tiago Cóser e Guilherme Aquino como alternativas.

Carreira de Rodrigo Moledo, zagueiro do Coritiba

Criado na base do Bonsucesso-RJ, Rodrigo Moledo passou pelo União Rondonópolis-MT e pelo Odra Wodzislaw, da Polônia, antes chegar ao Internacional. Entre 2011 e 2015, foi tricampeão gaúcho e teve um empréstimo ao Metalist, da Ucrânia.

O zagueiro ainda jogou pelo Panathinaikos, da Grécia, voltou ao Inter em 2018 e só saiu em 2023. Ao todo, fez 246 partidas pelo Colorado. No ano passado, antes de chegar ao Coritiba, ele fez apenas quatro jogos pela Chapecoense.

Rodrigo Moledo em Coritiba 0x0 CRB, pela Série B. Foto: Igor Barrankievicz

Com Rodrigo Moledo, Coritiba tem três renovações

Além de Rodrigo Moledo, o Coritiba garantiu mais três permanências. O goleiro reserva Gabriel Leite renovou por um ano, assim como o meia Josué. Já o volante Wallisson foi comprado.

A diretoria alviverde não renovou com 10 jogadores e ainda tem negociações para permanecer com o zagueiro Maicon. De reforços, o Coxa anunciou o lateral-direito Tinga, o volante Willian Oliveira e o atacante Pedro Rocha.

O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.