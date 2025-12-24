O Palmeiras tem negociações avançadas com o Athletico para o empréstimo de Gilberto, lateral-direito da equipe sub-20.

+ Palmeiras finaliza cronograma especial para Paulinho, joia e demais lesionados

Fora dos planos da comissão técnica de Abel Ferreira, Gilberto será negociado para ganhar maior minutagem em campo. Caso a negociação se concretize, o lateral passará a atuar na equipe profissional do Athletico.

continua após a publicidade

Um dos destaques da equipe sub-20 do Palmeiras, o jogador participou diretamente de 16 gols, com 13 assistências, em 36 partidas, mesmo atuando como defensor. Apesar disso, embora tenha treinado com o elenco principal da Academia de Futebol e sido relacionado para jogos do Campeonato Brasileiro, não recebeu oportunidades em campo.

Ainda em abril, Gilberto estendeu seu contrato com o Palmeiras, agora válido até dezembro de 2027.

Gilberto durante partida do Palmeiras sub-20 (Foto: Reprodução/Gilbertojr_05)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com isso, o jogador não deve ser utilizado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A lista final, com os últimos cortes, como adiantou a reportagem, será definida no dia 2 de janeiro, enquanto a estreia está marcada para o dia 5, diante do Monte Roraima-RR.

continua após a publicidade

Atualmente, Abel Ferreira conta com o titular Khellven, contratado na última janela de transferências, e com Giay, reserva imediato, como opções para o setor.