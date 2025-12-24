menu hamburguer
São Paulo

São Paulo avança por goleiro da MLS e pode ter novo reforço

Defensor está próximo do Morumbis

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 24/12/2025
15:07
Goleiro está na mira do Tricolor (Foto: Reprodução/ Instagram)
imagem cameraGoleiro está na mira do Tricolor (Foto: Reprodução/ Instagram)
  Matéria
  Mais Notícias

O São Paulo avançou nas negociações pelo goleiro Carlos Coronel. Brasileiro e naturalizado no Paraguai, o atleta vestia a camisa do New York Red Bulls, time da MLS. Com contrato até o final deste ano, chega ao clube do Morumbis livre no mercado, o que não gerará custos na vinda - exatamente nos moldes de contratação que o time busca.

Ao que tudo indica, só faltaria assinar. Com Rafael titular e Young podendo ser emprestado, a ideia é que Carlos Coronel seja uma segunda opção para a posição. A expectativa é que o negócio corra nos próximos dias.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Carlos Coronel nasceu em Porto Murtinho-MS, mas desde agosto de 2023 defende a seleção do Paraguai (disputou 9 jogos). O goleiro passou por Desportivo Brasil e Paraná até chegar ao grupo Red Bull (RB Brasil, Red Bull Salzburg, Liefering e NY Red Bulls), além de uma passagem pelo Philadelphia Union. Até 2017, jogou pelas categorias de base do RB Brasil.

Breno Lopes na mira do São Paulo? O que se sabe sobre o assunto

Carlos Coronel
(Foto: Divulgação)

O jogador é naturalizado no Paraguai. Inclusive, chegou a defender a seleção do país, inclusive ao lado de Damián Bobadilla.

