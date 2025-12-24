São Paulo avança por goleiro da MLS e pode ter novo reforço
Defensor está próximo do Morumbis
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo avançou nas negociações pelo goleiro Carlos Coronel. Brasileiro e naturalizado no Paraguai, o atleta vestia a camisa do New York Red Bulls, time da MLS. Com contrato até o final deste ano, chega ao clube do Morumbis livre no mercado, o que não gerará custos na vinda - exatamente nos moldes de contratação que o time busca.
Ao que tudo indica, só faltaria assinar. Com Rafael titular e Young podendo ser emprestado, a ideia é que Carlos Coronel seja uma segunda opção para a posição. A expectativa é que o negócio corra nos próximos dias.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Carlos Coronel nasceu em Porto Murtinho-MS, mas desde agosto de 2023 defende a seleção do Paraguai (disputou 9 jogos). O goleiro passou por Desportivo Brasil e Paraná até chegar ao grupo Red Bull (RB Brasil, Red Bull Salzburg, Liefering e NY Red Bulls), além de uma passagem pelo Philadelphia Union. Até 2017, jogou pelas categorias de base do RB Brasil.
➡️Breno Lopes na mira do São Paulo? O que se sabe sobre o assunto
O jogador é naturalizado no Paraguai. Inclusive, chegou a defender a seleção do país, inclusive ao lado de Damián Bobadilla.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias