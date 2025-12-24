Breno Lopes na mira do São Paulo? O que se sabe sobre o assunto

O São Paulo teria feito sondagens e buscou informações sobre Breno Lopes, atualmente no Fortaleza, mas ainda não apresentou nenhuma proposta oficial. O principal entrave está nos valores envolvidos na negociação. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Lance!.

O atacante tem contrato com o clube cearense até 2028. Além do vínculo longo, o custo considerado elevado do ex-jogador do Palmeiras também pesa bastante no que diz respeito ao avanço nas conversas, conforme apurou a reportagem. Recentemente, o Vitória chegou a demonstrar interesse, mas, assim como o Tricolor, recuou após ter noção dos valores.

Em 2025, Breno Lopes foi o vice-artilheiro do Fortaleza, com dez gols, além de sete assistências em 52 partidas. Apesar dos números individuais, o desempenho coletivo não impediu o rebaixamento da equipe. No mercado, o atacante segue bem avaliado e desperta interesse de outros clubes.

Internamente, o Fortaleza não descarta uma possível negociação, sobretudo em razão do alto salário do jogador, mas só aceita liberá-lo com valores considerados satisfatórios. A multa rescisória prevista em contrato também seria bem alta.

Breno Lopes tem valores altos, tanto de salário quanto multa rescisória (Foto: JoÃ£o Luna/Photo Premium/Gazeta Press) <br>

São Paulo segue de olho em Gaston Ávila e disputa com clube da Argentina

Ainda falando em jogadores que tiveram passagens recentes pelo Fortaleza, o São Paulo segue monitorando a situação de Gastón Ávila. Pertencente ao Ajax, o argentino interessa ao Tricolor em um modelo de empréstimo. Ávila esteve cedido ao Fortaleza, mas, segundo apuração do Lance!, o clube nordestino não conseguiu convencê-lo a permanecer, apesar do interesse em sua continuidade.

A definição do negócio depende, principalmente, do Ajax. Nos últimos dias, o Rosario Central, clube que Ávila já defendeu, também manifestou interesse e, assim como o São Paulo, apresentou a possibilidade de um empréstimo. O negócio deve desenrolar em breve.