Coritiba amplia contrato de volante colombiano
Sebastián Gómez estendeu vínculo com o Coxa até 2028
O Coritiba ampliou o contrato do volante Sebastián Gómez nesta quarta-feira (24). Capitão do Coxa, o jogador colombiano renovou até 2028.
- Fala, torcida coxa-branca. Eu quero desejar um Feliz Natal para vocês, que seja de muita luz e muita paz. Que seja um ano abençoado e que possamos estar juntos em família comemorando. Queria falar a vocês que renovei o meu contrato até o final de 2028. Estamos juntos. Valeu! - afirmou o volante, em vídeo.
Sebastián Gómez, 29 anos, tinha acordo com o Coxa até o fim de 2026 e conversava desde a semana passada para a renovação de duas temporadas. O acordo foi fechado na terça-feira (23).
O meio-campista espera usar o retorno à Série A para voltar a ficar no radar da seleção da Colômbia para a Copa do Mundo do ano que vem.
Contratado em 2023, vindo do Atlético Nacional-COL, o volante tem cinco gols e cinco assistências em 102 partidas pelo Coritiba. Ele já é o terceiro estrangeiro com mais jogos no Alto da Glória, atrás apenas do argentino Dreyer, com 132 partidas, e do angolano Geraldo, com 122 jogos.
Criado na base do Leones FC, Sebastián Gómez se profissionalizou em 2018 e se transferiu para o Atlético Nacional no ano seguinte. Pelo clube colombiano, em quatro temporadas e meia, fez 10 gols em 170 partidas.
Com Sebastián Gómez, Coritiba tem cinco renovações
Além de Sebastián Gómez,, o Coritiba garantiu mais quatro permanências. O goleiro reserva Gabriel Leite, o zagueiro Rodrigo Moledo e o meia Josué renovaram por um ano, enquanto o volante Wallisson foi comprado.
A diretoria alviverde não renovou com 10 jogadores e tem negociações para a permanência do zagueiro Maicon. De reforços, o Coxa anunciou o lateral-direito Tinga, o volante Willian Oliveira e o atacante Pedro Rocha.
O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.
