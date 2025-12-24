menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Coritiba amplia contrato de volante colombiano

Sebastián Gómez estendeu vínculo com o Coxa até 2028

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 24/12/2025
13:24
Sebastián Gómez Coritiba gol Athletico Série B
imagem cameraSebastián Gómez comemora gol pelo Coritiba contra o Athletico, na Série B. Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Gazeta Press
O Coritiba ampliou o contrato do volante Sebastián Gómez nesta quarta-feira (24). Capitão do Coxa, o jogador colombiano renovou até 2028.

- Fala, torcida coxa-branca. Eu quero desejar um Feliz Natal para vocês, que seja de muita luz e muita paz. Que seja um ano abençoado e que possamos estar juntos em família comemorando. Queria falar a vocês que renovei o meu contrato até o final de 2028. Estamos juntos. Valeu! - afirmou o volante, em vídeo.

Sebastián Gómez, 29 anos, tinha acordo com o Coxa até o fim de 2026 e conversava desde a semana passada para a renovação de duas temporadas. O acordo foi fechado na terça-feira (23).

O meio-campista espera usar o retorno à Série A para voltar a ficar no radar da seleção da Colômbia para a Copa do Mundo do ano que vem.

Contratado em 2023, vindo do Atlético Nacional-COL, o volante tem cinco gols e cinco assistências em 102 partidas pelo Coritiba. Ele já é o terceiro estrangeiro com mais jogos no Alto da Glória, atrás apenas do argentino Dreyer, com 132 partidas, e do angolano Geraldo, com 122 jogos.

Criado na base do Leones FC, Sebastián Gómez se profissionalizou em 2018 e se transferiu para o Atlético Nacional no ano seguinte. Pelo clube colombiano, em quatro temporadas e meia, fez 10 gols em 170 partidas.

Sebastián Gómez Coritiba
Sebastián Gómez tinha contrato até 2026 e ampliou para 2028 com o Coritiba. Foto: Gabriel Thá/Coritiba

Com Sebastián Gómez, Coritiba tem cinco renovações

Além de Sebastián Gómez,, o Coritiba garantiu mais quatro permanências. O goleiro reserva Gabriel Leite, o zagueiro Rodrigo Moledo e o meia Josué renovaram por um ano, enquanto o volante Wallisson foi comprado.

A diretoria alviverde não renovou com 10 jogadores e tem negociações para a permanência do zagueiro Maicon. De reforços, o Coxa anunciou o lateral-direito Tinga, o volante Willian Oliveira e o atacante Pedro Rocha.

O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.

