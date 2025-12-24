menu hamburguer
Futebol Nacional

Flamengo ou Cruzeiro? Vitão tem acerto encaminhado. Veja com quem

Zagueiro deve deixar o Internacional para jogar na Raposa em 2026

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 24/12/2025
12:49
Vitão. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Vitão, zagueiro do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Pretendido por Flamengo e Cruzeiro, que já encaminharam propostas ao Internacional, Vitão tem acerto em caminhado com um dos clubes. Pelo que apurou o Lance!, o camisa 4 colorado prefere jogar no Trem Azul, onde, acredita, terá mais chances de atuar na próxima temporada. Tanto que já tem as bases contratuais conversadas para trocar Porto Alegre por Belo Horizonte. Falta apenas as direções se acertarem.  

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Vitão tem acerto encaminhado

Conforme informações obtidas pela reportagem, o zagueiro alvirrubro está convencido de deixar o Beira-Rio. O jogador de 25 anos acredita que é o momento, tanto pela idade quando pelo prazo de contrato que ainda tem como o Inter – o vínculo acaba em dezembro de 2026. Por isso, pretenderia sair agora e deixar alguma verba nos cofres da avenida Padre Cacique.

Como no Flamengo teria concorrência forte pela titularidade, prefere ir para a Toca da Raposa, onde acredita ter mais chances de jogar. Por conta disso, já conversou com a direção do clube mineiro e acertou um contrato de cinco anos. Os salários também já estariam definidos.

Falta acerto entre os clubes

Como o zagueiro João Marcelo não aceitou ir para o Inter, os dois clubes ainda conversam sobre como fechar o contrato. O Cruzeiro havia oferecido 7 milhões de euros, ou R$ 45,5 milhões no câmbio atual, o defensor e definitivo e o empréstimo por um ano do volante Japa.

Não está descartada a inclusão de outro nome no negócio nem mesmo o aumento do valor oferecido. Vale lembrar que a direção colorada havia estipulado o passe de Vitão em 10 milhões de euros, ou R$ 65 milhões.

Vitão, zagueiro do Internacional
Vitão em jogo pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

