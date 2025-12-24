Botafogo prepara nova investida por jogador do Grêmio após recusa

O Botafogo segue em busca da contratação do zagueiro Viery, do Grêmio, mesmo com as negativas do clube gaúcho às primeiras investidas dos cariocas. O jogador de 20 anos é visto como uma promessa pelo scout e departamento de futebol alvinegros, que mantêm os esforços para contar com o atleta, conforme apurou o Lance!.

A intenção do Glorioso é ter o atleta por empréstimo, com opção de compra fixa ao final do período. O Imortal, por sua vez, já recusou duas ofertas do Botafogo pelo defensor, ambas nos mesmos moldes.

O Alvinegro apresentou uma primeira oferta de empréstimo com opção de compra fixada em R$ 6 milhões há cerca de duas semanas, mas a diretoria gremista optou por não avançar na negociação. O Glorioso chegou a fazer uma segunda proposta aumentando os valores, mas o Tricolor negou novamente.

Apesar das recusas iniciais do Grêmio, o Botafogo ainda quer contar com Viery e prepara nova investida, ainda via empréstimo. Por sua vez, a nova comissão técnica liderada tricolor, liderada por Luis Castro, enxerga Viery como um atleta versátil e útil para 2026 e quer mantê-lo no elenco.

Viery estreou pela equipe profissional do Grêmio nesta temporada e soma 12 partidas disputadas, além de uma assistência. Internamente, o jogador é visto como uma promessa da base, com potencial de crescimento técnico e valorização no mercado.

