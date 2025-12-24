menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo prepara nova investida por jogador do Grêmio após recusa

Glorioso mantém contatos para contratar zagueiro de 20 anos do Imortal

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/12/2025
11:02
Viery - Grêmio
imagem cameraViery antes de partida pela equipe sub-20 do Grêmio (Foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo segue em busca da contratação do zagueiro Viery, do Grêmio, mesmo com as negativas do clube gaúcho às primeiras investidas dos cariocas. O jogador de 20 anos é visto como uma promessa pelo scout e departamento de futebol alvinegros, que mantêm os esforços para contar com o atleta, conforme apurou o Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Sucesso no Del Valle, 'seca' no Cruz Azul e fracasso no Porto: os trabalhos de Anselmi antes do Botafogo

A intenção do Glorioso é ter o atleta por empréstimo, com opção de compra fixa ao final do período. O Imortal, por sua vez, já recusou duas ofertas do Botafogo pelo defensor, ambas nos mesmos moldes.

O Alvinegro apresentou uma primeira oferta de empréstimo com opção de compra fixada em R$ 6 milhões há cerca de duas semanas, mas a diretoria gremista optou por não avançar na negociação. O Glorioso chegou a fazer uma segunda proposta aumentando os valores, mas o Tricolor negou novamente.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista de formação e narrador: conheça Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo

Apesar das recusas iniciais do Grêmio, o Botafogo ainda quer contar com Viery e prepara nova investida, ainda via empréstimo. Por sua vez, a nova comissão técnica liderada tricolor, liderada por Luis Castro, enxerga Viery como um atleta versátil e útil para 2026 e quer mantê-lo no elenco.

Viery estreou pela equipe profissional do Grêmio nesta temporada e soma 12 partidas disputadas, além de uma assistência. Internamente, o jogador é visto como uma promessa da base, com potencial de crescimento técnico e valorização no mercado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Grêmio - Viery
Alvo do Botafogo, zagueiro Viery ao lado do atacante Martin Braithwaite em partida do Grêmio (Foto: Reprodução/Instagram)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias