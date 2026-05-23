Atacante do Real Madrid se emociona em despedida de Carvajal; veja vídeo

A vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao neste sábado (23), por 4 a 2, marcou a despedida de dois importantes nomes que foram muito vitoriosos com a camisa do clube espanhol: Carvajal e Alaba. Os dois devem ficar livres no mercado. Durante a despedida, o meia argentino Mastantuono se emocionou enquanto usava uma camisa de Carvajal. Veja o vídeo:

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Desde 2021 no clube, Alaba encerra sua passagem com 11 títulos conquistados, sendo duas Champions Leagues, dois campeonatos espanhoís e dois Mundiais de Clubes Já Carvajal possui um histórico ainda maior e especial. O lateral é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Real Madrid.

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No total, são 27 títulos conquistados. Dentre eles, seis Champions, seis Mundiais de Clubes e quatro campeonatos espanhóis. Apenas outros cincos jogadores conseguiram o feito de erguer seis taças da Liga dos Campeões.

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Desde que se tornou profissional, Carvajal atuou no Real Madrid em 23 temporadas, e apenas saiu do clube quando passava pela transição das categorias de base para o profissional, na temporada 2013/14, quando foi emprestado ao Bayer Leverkusen. Em 2024, o lateral viveu o auge técnico da carreira, sendo o melhor jogador da final da Champions e ficando na 4ª colocação no ranking da Bola de Ouro.

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Na despedida de Carvajal e Alaba, o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

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