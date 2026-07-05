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Craque de Marrocos recebe camisa do Flamengo, posa para foto e afirma gostar do Brasil

Brahim Díaz ficou contente ao receber a camisa do Flamengo

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 10:48
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Brahim Díaz comemora classificação de Marrocos às semifinais da Copa Africana de Nações
Brahim Díaz comemora classificação de Marrocos na Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Brahim Díaz tem um novo item de peso em sua coleção de camisas. No último sábado (4), logo após brilhar na classificação de Marrocos para as quartas de final do Mundial, o meia-atacante do Real Madrid recebeu de presente uma camisa retrô do Flamengo. O agrado foi entregue pela equipe de reportagem da CazéTV nos bastidores do NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, logo após a vitória acachapante dos africanos sobre o Canadá por 3 a 0.

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    • Brahim Díaz recebe camisa do Flamengo
    Brahim Díaz recebe camisa do Flamengo (Foto: CazeTv)

    O Manto Sagrado do tri

    O modelo escolhido para presentear o camisa 10 marroquino carrega mística pura: a versão de 2001, eternizada pelo histórico gol de falta de Petkovic, aos 43 minutos do segundo tempo, que garantiu o tricampeonato carioca sobre o Vasco da Gama. Trajado com o Manto Sagrado, o jogador esbanjou carisma e revelou sua forte conexão com a cultura do nosso país.

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    — Eu gosto (do Flamengo). Eu gosto de tudo que vem do Brasil, para ser sincero. É incrível — celebrou Díaz.

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    • Brahim Díaz em campo


    O triunfo sobre os canadenses consolida mais uma campanha sólida dos Leões do Atlas, que reafirmam a grande fase e a força recente do futebol africano no cenário internacional. Agora, o novo "simpatizante" do Mais Querido foca as atenções no próximo desafio nas quartas de final do Mundial.

    A seleção marroquina volta a campo na próxima quinta-feira, 9 de julho de 2026, às 17h (horário de Brasília), para enfrentar a favorita França. O duelo decisivo ocorre no Gillette Stadium, em Boston, e vale vaga na semifinal do torneio.

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