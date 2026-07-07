Leitores do Lance! apontam Ancelotti como maior vilão do Brasil na Copa do Mundo Técnico recebeu 41% dos votos em enquete sobre os vilões na eliminação para a Noruega

A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo reacendeu o debate sobre os responsáveis pela campanha frustrante da Seleção Brasileira. Depois de mais um Mundial encerrado antes das quartas de final e do maior jejum de títulos da história do país, torcedores passaram a apontar quem teve maior parcela de culpa pelo desempenho abaixo das expectativas.

➡️Queda na Copa deve provocar mudanças na comissão técnica da Seleção

Para medir essa percepção, o Lance! perguntou aos leitores quem foi o principal vilão da eliminação brasileira. O técnico Carlo Ancelotti apareceu como o mais apontado, recebendo 41% dos votos. Na sequência vieram Bruno Guimarães, com 25%, Neymar, com 13%, Vini Jr., com 10%, e Gabriel Magalhães, com 4%. O resultado mostra que, para a maior parte dos torcedores, a responsabilidade pela queda passa principalmente pelas decisões da comissão técnica, mais do que pelas atuações individuais dos jogadores.

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As alegações contra cada personagem

O técnico Carlo Ancelotti é apontado como um possível culpado por uma convocação ruim, por ter uma equipe com pouca pressão na marcação e pelas substituições equivocadas durante a Copa. Endrick e Bruno Guimarães perderam chances claríssimas durante a partida: uma cara a cara com o goleiro e outra de pênalti, respectivamente. Gabriel Magalhães perdeu no embate pelo alto para Haaland no primeiro gol da Noruega.

Endrick segue na Seleção Brasileira para o próximo ciclo da Copa do Mundo (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Porém, podemos olhar pelo lado da falta de protagonismo em lance-chave que poderia ter mudado a história da Seleção na competição. Vini Jr. é visto por alguns como alguém que não chamou a responsabilidade no momento do pênalti. Neymar, apesar de ter feito o gol de pênalti, perdeu tempo provocando o goleiro depois da cobrança e nada fez de extraordinário nos momentos em que esteve em campo.

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Maior jejum do Brasil na história da Copa do Mundo

O resultado faz perdurar uma marca dolorosa para os torcedores na competição: pela primeira vez, o Brasil passará mais de 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo.

Agora, a marca supera o jejum de 24 anos que os brasileiros precisaram enfrentar a partir de quando o Brasil conquistou o tricampeonato, em 1970, com o selecionado que, até hoje, é considerado um dos melhores da história do futebol. Após a conquista, a Seleção Brasileira disputou as edições de 1974, 1978, 1982, 1986 e 1990 sem vencer, encerrando o grande período sem a conquista em 1994. Agora serão, no mínimo, 28 anos sem conquistar o Mundial, o maior jejum da história do Brasil, além da primeira queda antes das quartas de final desde a edição de 1990.

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