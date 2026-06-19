logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

André Jardine troca o México pelos Emirados e inicia novo capítulo no Shabab Al-Ahli

Campeão olímpico com o Brasil deixa o América após trajetória histórica e assume um dos grandes clubes dos Emirados Árabes

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
19/06/2026 08:54
Favorite o Lance! no Google
André Jardine
André Jardine chega ao futebol dos Emirados Árabes após passagem pelo México (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
Ver Resumo da matéria por IA
André Jardine é o novo técnico do Shabab Al-Ahli. Ele substitui Paulo Sousa e assinou contrato até junho de 2027. Jardine tem carreira vitoriosa, incluindo a medalha de ouro em Tóquio 2021
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O técnico André Jardine foi anunciado nesta quarta-feira (17) como comandante do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Ele chega para substituir Paulo Sousa (ex-Flamengo). Jardine vem após encerrar uma passagem vitoriosa pelo América, do México, e com o título de campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio no currículo. O brasileiro de 46 anos assinou contrato até junho de 2027.

continua após a publicidade
  • André Jardine é treinador do América do México (Foto: Divulgação)

    André Jardine completa quatro anos no México e conduz dinastia no América

    Futebol Internacional
    Há 4 meses
  • WhatsApp-Image-2024-12-08-at-11.54.37-aspect-ratio-512-320

    Com liderança mantida, André Jardine celebra 100 jogos pelo América

    Futebol Internacional
    Há 1 ano
  • andre-jardine-scaled-aspect-ratio-512-320

    André Jardine recebe homenagens no México: ‘Há algo que não faça bem?’

    Futebol Internacional
    Há 1 ano

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Natural de Porto Alegre, André Jardine construiu sua carreira inicialmente passando pelas categorias de base do Grêmio e do Internacional. Foi no São Paulo que ganhou destaque nacional ao liderar equipes de formação e participar do desenvolvimento de jogadores que posteriormente chegaram ao elenco profissional. O trabalho consistente no clube paulista, com a conquista da Libertadores sub-20, consolidou sua reputação como um dos principais especialistas do país na formação de atletas. Chegou a comandar o time principal do clube paulista em uma breve passagem.

    continua após a publicidade

    O reconhecimento abriu caminho para a Confederação Brasileira de Futebol. Após comandar seleções de base, assumiu a Seleção Olímpica e teve a oportunidade de liderar uma geração talentosa em uma das competições mais importantes do calendário esportivo mundial.

    O ponto mais alto dessa trajetória ocorreu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021. Sob seu comando, o Brasil conquistou a medalha de ouro no futebol masculino ao superar a Espanha na final, garantindo o bicampeonato olímpico da modalidade.

    continua após a publicidade

    A conquista consolidou Jardine entre os principais treinadores brasileiros de sua geração e ampliou sua visibilidade no mercado internacional. Mais do que o resultado, o trabalho foi elogiado pela organização da equipe e pela capacidade de potencializar atletas jovens em um ambiente de grande pressão.

    André Jardine e o reinado no México

    Após a experiência com a Seleção Brasileira, Jardine seguiu para o futebol mexicano. A passagem pelo Atlético San Luis chamou a atenção do América, maior campeão mexicano e uma das instituições mais tradicionais da América Latina.

    No América, o treinador viveu o período mais vitorioso de sua carreira em clubes. Em três anos de contrato, o brasileiro conquistou seis títulos, sendo três Campeonatos Mexicanos (dois Apertura e um Clausura). Também venceu uma Supercopa do México, um Campeones Cup (disputa entre o vencedor mexicano e o da MLS) e um Campeón de Campeones (torneio entre ganhadores do México).

    André Jardine substitui Paulo Sousa (Foto: Reprodução/Shabab Al-Ahli)

    A chegada ao Shabab Al-Ahli representa mais um passo na internacionalização da carreira do treinador. O clube de Dubai é um dos mais tradicionais dos Emirados Árabes Unidos, com nove títulos nacionais, e conta com 13 jogadores brasileiros no elenco. Entre eles, o atacante Yuri César (ex-Flamengo), o goleiro Matheus Donelli (ex-Corinthians) e o zagueiro Renan (ex-Palmeiras).

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Futebol NacionalVasco pode enfrentar jogador da Copa do Mundo que virou fenômeno nas redes; entendaHá 2 minutos
    Seleção do Brasil antes do confronto contra Marrocos (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19/6)Há 2 minutos
    Hakimi, destaque da seleção do Marrocos (Foto: Leonardo MUNOZ/AFP)
    Fora de CampoHakimi se pronuncia após ter recurso negado por acusação de estuproHá 12 minutos
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (19/06/2026)Há 3 horas
    Fausto Vera River Plate (reprodução Fausto Vera)
    Atlético MineiroEmprestado ao River Plate, Fausto Vera pode render valor milionário ao Atlético: veja detalhesHá 4 horas
    Lionel Messi celebra seu 14º gol em Copas (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Copa do MundoBalanço dos craques na Copa do Mundo: Messi se destaca e Cristiano Ronaldo decepcionaHá 12 horas

    Mais LANCE!

    Dzeko entrou para a história da Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
    Dzeko atinge marca histórica em derrota da Bósnia para a Suíça na Copa
    Jorge Jesus beija Cristiano Ronaldo após vitória do Al-Nassr
    Jorge Jesus ganha força para assumir seleção após a Copa do Mundo
    Elenco do Liverpool em foto oficial (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Liverpool oferece 100 milhões de euros por atacante sensação da Copa
    Liverpool anuncia astro ex-Real Madrid convocado pela Espanha para a Copa como reforço
    Javier Aguirre e Hong Myung-bo, respectivos técnicos de México e Coreia do Sul
    Jogo entre México e Coreia do Sul vale primeira vaga no mata-mata da Copa
    Brasil x Haiti: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Lionel Messi celebra seu 14º gol em Copas (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Time ideal: confira a seleção da primeira rodada da Copa
    Chelsea lançou a nova camisa para a temporada e escolheu Carlinhos Maia como um dos rostos da campanha
    Chelsea escolhe influencer brasileiro para campanha, e web se assusta: 'Por isso'
    Van Hecke (Foto: Aric Becker / AFP)
    Tottenham anuncia a contratação de titular da Holanda na Copa: confira
    Vini defende Mbappé de imagem negativa durante passagem no Real (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)
    Gigantes na liderança e Palmeiras na lista: veja artilharia por clubes da Copa do Mundo
    Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Copa do Mundo quebra recordes e tem maior média na estreia em quase 70 anos
    Patch de 100 jogos da Copa do Mundo. (Adidas/Divulgação)
    Tunísia x Japão marcará o milésimo jogo da história da Copa do Mundo
    Comando feminino! Tori Penso estreia como árbitra na Copa