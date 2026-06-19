André Jardine troca o México pelos Emirados e inicia novo capítulo no Shabab Al-Ahli Campeão olímpico com o Brasil deixa o América após trajetória histórica e assume um dos grandes clubes dos Emirados Árabes

André Jardine é o novo técnico do Shabab Al-Ahli. Ele substitui Paulo Sousa e assinou contrato até junho de 2027. Jardine tem carreira vitoriosa, incluindo a medalha de ouro em Tóquio 2021

O técnico André Jardine foi anunciado nesta quarta-feira (17) como comandante do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Ele chega para substituir Paulo Sousa (ex-Flamengo). Jardine vem após encerrar uma passagem vitoriosa pelo América, do México, e com o título de campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio no currículo. O brasileiro de 46 anos assinou contrato até junho de 2027.

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Natural de Porto Alegre, André Jardine construiu sua carreira inicialmente passando pelas categorias de base do Grêmio e do Internacional. Foi no São Paulo que ganhou destaque nacional ao liderar equipes de formação e participar do desenvolvimento de jogadores que posteriormente chegaram ao elenco profissional. O trabalho consistente no clube paulista, com a conquista da Libertadores sub-20, consolidou sua reputação como um dos principais especialistas do país na formação de atletas. Chegou a comandar o time principal do clube paulista em uma breve passagem.

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O reconhecimento abriu caminho para a Confederação Brasileira de Futebol. Após comandar seleções de base, assumiu a Seleção Olímpica e teve a oportunidade de liderar uma geração talentosa em uma das competições mais importantes do calendário esportivo mundial.

O ponto mais alto dessa trajetória ocorreu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021. Sob seu comando, o Brasil conquistou a medalha de ouro no futebol masculino ao superar a Espanha na final, garantindo o bicampeonato olímpico da modalidade.

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A conquista consolidou Jardine entre os principais treinadores brasileiros de sua geração e ampliou sua visibilidade no mercado internacional. Mais do que o resultado, o trabalho foi elogiado pela organização da equipe e pela capacidade de potencializar atletas jovens em um ambiente de grande pressão.

André Jardine e o reinado no México

Após a experiência com a Seleção Brasileira, Jardine seguiu para o futebol mexicano. A passagem pelo Atlético San Luis chamou a atenção do América, maior campeão mexicano e uma das instituições mais tradicionais da América Latina.

No América, o treinador viveu o período mais vitorioso de sua carreira em clubes. Em três anos de contrato, o brasileiro conquistou seis títulos, sendo três Campeonatos Mexicanos (dois Apertura e um Clausura). Também venceu uma Supercopa do México, um Campeones Cup (disputa entre o vencedor mexicano e o da MLS) e um Campeón de Campeones (torneio entre ganhadores do México).

André Jardine substitui Paulo Sousa (Foto: Reprodução/Shabab Al-Ahli)

A chegada ao Shabab Al-Ahli representa mais um passo na internacionalização da carreira do treinador. O clube de Dubai é um dos mais tradicionais dos Emirados Árabes Unidos, com nove títulos nacionais, e conta com 13 jogadores brasileiros no elenco. Entre eles, o atacante Yuri César (ex-Flamengo), o goleiro Matheus Donelli (ex-Corinthians) e o zagueiro Renan (ex-Palmeiras).

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