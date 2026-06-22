Titular da Argentina sente lesão e preocupa torcedores: 'Insubstituível' Jogador saiu lesionado durante a partida

A classificação antecipada da Argentina na Copa do Mundo veio acompanhada de uma preocupação importante para Lionel Scaloni. Apesar da vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, nesta segunda-feira (22), no AT&T Stadium, em Dallas, o jogador albiceleste deixou o gramado com dores no joelho direito e passou a ser motivo de apreensão entre os torcedores argentinos.

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A comemoração pela classificação foi parcialmente ofuscada pela situação de Cristian Romero. O defensor sentiu um desconforto no joelho direito aos 10 minutos do segundo tempo, justamente o mesmo local onde havia sofrido uma lesão antes da Copa do Mundo, durante partida contra o Tottenham.

O lance aconteceu após uma forte dividida com Marcel Sabitzer. Após a jogada, Romero permaneceu caído no gramado e levou a mão ao joelho, gerando preocupação imediata no banco argentino. Embora o zagueiro tenha sinalizado que tinha condições de seguir em campo, a comissão médica demonstrou cautela diante do histórico recente do atleta.

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Diante do cenário, Lionel Scaloni optou por não correr riscos e promoveu a entrada de Nicolás Otamendi. Após deixar o campo, Romero foi visto no banco de reservas com gelo no joelho direito, aumentando a apreensão da comissão técnica e dos torcedores.

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Nas redes sociais, diversos argentinos demonstraram preocupação com a condição do defensor, considerado peça fundamental do sistema defensivo da seleção. Muitos torcedores classificaram o camisa 13 como insubstituível em meio à campanha da albiceleste no Mundial.

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Veja a repercussão:

Empiezo con lo positivo: gran inicio de Mundial, prácticamente asegurándose el primer puesto del grupo. Argentina tiene sus ideas muy claras y, pese a ser un estilo menos atractivo-vertiginoso, las ejecuta a la perfección. No recibió goles y apenas sufrió llegadas de peligro. Por… https://t.co/J1LIay0sp9 — Evo (@moraish912) June 22, 2026

Tradução: Começo com o positivo: grande início de Copa, praticamente garantindo o primeiro lugar do grupo. A Argentina tem suas ideias muito claras e, apesar de ser um estilo menos atraente-vertiginoso, executa-as à perfeição. Não levou gols e mal sofreu chegadas de perigo. Por último —e argumento principal—, conta com Messi, que já meteu cinco. Agora bem: não se pode depender exclusivamente do plano A. Scaloni tem que contemplar e trabalhar esses cenários em que é fundamental a velocidade para aproveitar os espaços que o rival deixa quando se joga para cima; do contrário, a Seleção vai se afundando e ficando cada vez mais longe do gol que ataca. Por outro lado, preocupa a falta de eficácia de Julián-Lautaro e, sobretudo, a lesão do Cuti Romero que é insubstituível.

decime un mejor defensor central que cuti romero, no hay, no existe. lo unico flojo de argentina son los laterales y de paul — Wword (@6Lvc45) June 22, 2026

Tradução: Diz-me um zagueiro central melhor que o Cuti Romero, não tem, não existe. O único fraco da Argentina são os laterais e o De Paul.

Cuti Romero injury not serious is massive news for Argentina. That defence without him loses about 40% of its menace and 90% of its "do not try that here" energy. — Rebelphilospheruk (@rebelfilosopher) June 22, 2026

Tradução: A lesão de Cuti Romero não ser grave é uma notícia excelente para a Argentina. Aquela defesa sem ele perde cerca de 40% de sua ameaça e 90% de sua energia de "não tente isso aqui".

Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A gravidade do problema ainda não foi divulgada pela Associação do Futebol Argentino (AFA). O zagueiro deverá passar por avaliações médicas nos próximos dias para determinar se a lesão representa risco para a sequência da Copa do Mundo.

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