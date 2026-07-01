Holanda denuncia racismo contra jogadores após queda na Copa do Mundo Federação Holandesa de Futebol formalizou queixa após Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville sofrerem ofensas racistas nas redes sociais

Os atletas receberam insultos e comparações com macacos nas redes sociais.

A KNVB apresentou queixa formal contra ataques racistas a jogadores após derrota na Copa do Mundo.

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) apresentou uma queixa formal nesta quarta-feira (1) contra a onda de ataques racistas direcionada aos jogadores Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville. Os atletas passaram a ser alvo de mensagens discriminatórias nas redes sociais após desperdiçarem cobranças de pênalti na derrota para o Marrocos, resultado que eliminou a Holanda da Copa do Mundo.

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Os três jogadores receberam centenas de comentários ofensivos em seus perfis no Instagram, incluindo insultos racistas e comparações com macacos. Diante da repercussão, Kluivert e Summerville desativaram a área de comentários de suas publicações. O perfil de Timber continuou reunindo diversas mensagens discriminatórias.

Holanda reforça combate ao racismo após queda na Copa do Mundo

Em comunicado, a KNVB classificou os ataques como "revoltantes" e reafirmou seu compromisso com o combate ao racismo.

"Estamos vendo reações online em que os jogadores são tratados de forma racista e discriminatória após a eliminação. Traçamos uma linha muito clara. O racismo e a discriminação não têm lugar no futebol, na internet ou na sociedade", afirmou um porta-voz da entidade.

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A federação informou que trabalha com órgãos especializados para identificar possíveis crimes e responsabilizar os autores das mensagens.

A agência holandesa Meld.Online Discriminatie confirmou que recebeu dezenas de denúncias sobre o caso. Cada publicação será analisada individualmente à luz da legislação do país.

Já nos Estados Unidos, a Holanda disputou amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Holanda)

Caso sejam identificadas mensagens consideradas graves, a organização poderá encaminhar imediatamente o caso à polícia. Nos demais episódios, o protocolo prevê solicitar a remoção do conteúdo às plataformas digitais antes da abertura de processo criminal.

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A ministra do Esporte da Holanda, Mirjam Sterk, também condenou os ataques na Copa do Mundo e classificou as manifestações como "profundamente lamentáveis".

Caso lembra ataques à seleção inglesa na Euro 2021

O episódio na Copa do Mundo remete à final da Eurocopa de 2021, quando Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sofreram ataques racistas após desperdiçar pênaltis na decisão que a Holanda perdeu para a Itália.

Na ocasião, a polícia britânica investigou centenas de publicações, realizou prisões e recebeu apoio de autoridades, clubes e torcedores na luta contra o racismo.

A KNVB mantém campanhas permanentes de conscientização contra a discriminação. Antes da Copa do Mundo, a entidade lançou uma ação com o ex-jogador Ruud Gullit, ídolo da Holanda, para alertar sobre o crescimento do discurso de ódio nas redes sociais e reforçar a importância do respeito dentro e fora dos gramados.

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