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Virada sobre a Nova Zelândia marca primeira vitória do Egito em Copas do Mundo

Com Ziko, Salah e Trezeguet, egípcios vencem e lideram o grupo G

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 08:40
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O Egito venceu a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)
O Egito venceu a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

Além da liderança do grupo G da Copa do Mundo, a vitória por 3 a 1 de virada sobre a Nova Zelândia marcou também o primeiro triunfo do Egito na história da competição. Após 92 anos e três participações passando em branco, nesta quarta vez os egípcios, graças aos gols de Ziko, Salah e Trezeguet, chegaram à sua primeira vitória e agora estão próximos de mais um grande feito: a primeira classificação do país para o mata-mata da Copa do Mundo.

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    Como foi o jogo?

    A Nova Zelândia saiu na frente aos 14 minutos da etapa inicial. Após cobrança de escanteio de Tim Payne, Finn Surman subiu mais alto que a defesa egípcia e marcou de cabeça. O Egito reagiu depois do intervalo e chegou ao empate aos 12 minutos do segundo tempo, quando Mostafa Ziko aproveitou cruzamento de Hany e se beneficiou de uma falha do goleiro Crocombe.

    A virada veio aos 21 minutos. Mohamed Salah recebeu na entrada da área, tabelou com Ziko e bateu colocado, sem chances para o arqueiro neozolandês. Já aos 36 minutos, Trezeguet ampliou o placar ao completar de cabeça uma cobrança de escanteio executada por Salah, fechando a vitória egípcia por 3 a 1 e mantendo a equipe africana na liderança do grupo G.

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    Zico Egito Nova Zelândia Copa do Mundo
    O Egito venceu a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

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    Briga pela classificação inédita

    A equipe de Salah está com 4 pontos e lidera o grupo G. Um empate contra o Irã, na última rodada, já garante os Faraós na fase de 16 avos de final, etapa à qual nunca chegaram na história do torneio. O jogo acontecerá na madrugada de sábado para domingo, à meia-noite (de Brasília), em Seattle.

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