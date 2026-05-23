Neymar abre o jogo sobre convocação para Copa do Mundo: 'Não parava de chorar'

O meia-atacante do Santos, Neymar, foi convocado pela quarta vez na carreira para uma Copa do Mundo na última segunda-feira (18), pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

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O jogador ainda não havia figurado em uma lista da Amarelinha desde a chegada de Ancelotti. Durante um evento de um patrocinador, no qual é garoto-propaganda de uma marca, o camisa 10 do Peixe falou sobre a emoção que sentiu ao ver seu nome na lista para o próximo Mundial, que começa no dia 11 de junho.

— Fui dormir às 6h30, 7h da manhã, assistindo a todos os vídeos. Eu não parava de chorar a noite inteira. Estava ali com a minha esposa e as minhas filhas, dormindo na mesma cama. Elas dormindo, e eu chorando vendo cada vídeo, porque não foi fácil — disse o jogador.

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➡️ Neymar é o 15º jogador do Santos convocado para uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

Neymar conviveu com quatro lesões na última temporada, o que o impediu de ter uma grande sequência de partidas. Neste ano, demorou dez jogos para estrear na temporada por ter atuado no sacrifício no fim do ano passado, em meio à luta para evitar um novo rebaixamento do Peixe.

— Foi difícil, foi duro, mas no final valeu a pena. Valeu a pena sentir esse carinho, essa emoção, esse sentimento de ser brasileiro e representar cada um de vocês em uma Copa do Mundo. Eu agradeço ao Brasil inteiro pela torcida, pelo apoio e pelas reações, que foram maravilhosas. Vai ser um dia muito especial, que eu vou levar para o resto da minha vida - completou.

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Neymar não voltará a atuar pelo Santos antes da Copa do Mundo para se preservar fisicamente. No último domingo (17), o atacante sentiu um edema na panturrilha direita durante a partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

O maior artilheiro da história da Seleção Brasileira se apresenta no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

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Neymar durante aquecimento do jogo do Santos na Neo Química Arena. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Após 16 anos, Santos volta a ter um jogador atuando pela Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo

Neymar será o 15º atleta do Santos a defender a Seleção Brasileira em Mundiais. Vale lembrar que esta será a primeira vez que Neymar figura em uma lista de Carlo Ancelotti desde que o treinador assumiu a Seleção Brasileira, em maio de 2025.

No ano passado, logo após retornar ao Santos, o camisa 10 foi convocado por Dorival Júnior, mas acabou cortado após sofrer a primeira de quatro lesões que enfrentaria ao longo da última temporada.

Até então, o último jogador do Santos a alcançar tal feito havia sido Robinho, na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Na ocasião, o atacante marcou dois gols em quatro partidas. O Brasil acabou eliminado pela Holanda nas quartas de final.

Em 2019, o lateral-esquerdo Jorge foi convocado pelo então técnico Tite para amistosos contra Colômbia e Peru, mas não entrou em campo. Assim, o último santista a atuar pela Seleção Brasileira vestindo a camisa do Peixe havia sido Lucas Lima, em 2017, em amistoso diante da Colômbia.