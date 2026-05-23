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Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Senegal na Copa do Mundo

Na terceira Copa seguida, os Leões da Teranga vão em busca de elevar seu patamar

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Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
16:30
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Senegal em ação contra o Sudão (Foto: Reprodução/ X da Federação de Senegal)
imagem cameraSenegal em ação contra o Sudão (Foto: Reprodução/ X da Federação de Senegal)
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Uma das referências do futebol africano, a Seleção de Senegal chega à Copa do Mundo com uma excelente campanha nas eliminatórias e quer fazer melhor do que na última edição. Após baterem nas oitavas de final na Rússia, sendo eliminados pela Inglaterra, os Leões da Teranga enfrentarão França, Iraque e Noruega com o objetivo de subir de patamar no cenário mundial.

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🌍 O Cenário: Como Senegal chega à Copa?

Senegal chega para a disputa do torneio, que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México, apostando na mescla entre veteranos consagrados e a nova e promissora geração de jogadores que pede passagem. Após as polêmicas e retirada do título senegalês — concedido a Marrocos — da Copa Africana de Nações, em 2025, Senegal quer seguir o embalo da campanha invicta feita nas eliminatórias africanas, em que conseguiu equilibrar um ataque eficaz com uma defesa sólida. Nos sete últimos jogos do ciclo, Senegal venceu seis e perdeu apenas uma partida (por WO, para Marrocos), em jogos válidos pela Copa Africana de Nações e amistosos. O revés para Marrocos, inclusive, foi a última derrota desde a goleada sofrida para o Brasil, em novembro do ano passado. Por isso, apesar do favoritismo francês e ascensão norueguesa, os Leões da Taranga estão longe de poder ser tratados como azarões ou zebras e vão em busca da classificação no grupo I da Copa do Mundo de 2026.  

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📈 Melhor campanha em Copas

Senegal conquistou sua melhor campanha logo em sua estreia em Copas do Mundo, em 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão. No primeiro jogo da competição, chegou se colocando como a sensação do torneio, vencendo a atual campeã mundial e europeia, França. Na sequência da fase de grupos, ficou em dois empates, contra a Dinamarca e Uruguai, cinco pontos que renderam a classificação para as oitavas de final em segundo, atrás da Dinamarca. O jogo das oitavas ficou marcado pelo gol de ouro marcado por Henri Camara, que deu a vitória e classificação para Senegal após um dois a um sobre a Suécia. Porém, o mesmo cenário aconteceu no revés para a Turquia, nas quartas de final. O gol de ouro do turco Ilhan Mansiz pôs fim à jornada histórica dos Leões da Teranga, que havia sido o melhor resultado de uma seleção africana até a campanha de Marrocos, em 2022, ao chegar à semifinal do torneio. 

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✨ Fato curioso: os naturalizados de Senegal

Dentre os convocados por Thiaw, Senegal conta com oito atletas que nasceram fora do país e optaram por defender os Leões de Teranga; são eles: Ilay Camara (Bélgica), Yehvann Diouf (França), Édouard Mendy (França), Ismail Jackobs (Alemanha), Iliman Ndiaye (França), Nicolas Jackson (Gâmbia), Ibrahim Mbaye (França) e Antoine Mendy (França).

⚡ O cara do time: Sadio Mané

Mané é a referência técnica e o símbolo da seleção de Senegal. Ele é o maior artilheiro da história do país e vai à América do Norte com a missão de liderar os Leões de Teranga em busca da melhor campanha possível para elevar ainda mais o patamar de Senegal. Mesmo já longe do auge da carreira, Sadio Mané continua tendo grande poder de decisão graças à velocidade, explosão, inteligência tática e versatilidade. Além, claro, de sua qualidade individual. A Seleção conta muito com seu papel de liderança, dentro e fora de campo; é o cara que organiza a equipe, tática e emocionalmente. Isso ficou muito claro na final contra o Marrocos. O veterano disputará sua segunda Copa do Mundo após perder a edição de 2022, no Catar, devido a uma lesão na fíbula da perna direita. Em um time que associa a juventude com experiência, Mané se mantém como o jogador mais decisivo, capaz de participar ativamente dos jogos a partir de lances individuais, transições rápidas e pressão pós-perda. Além de seu nome e sua carreira consolidada, seu desempenho em campo ainda traz o motivo pelo qual é o grande nome de Senegal nesta Copa do Mundo, que pode, inclusive, ser também a última Copa do Mundo do craque senegalês, de 34 anos.  

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Sadio Mané comemora gol de Senegal contra o Egito, na Copa Africana de Nações
Sadio Mané comemora gol de Senegal contra o Egito, na Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

👁️ Fique de olho: Ismaïla Sarr 

Ismaïla Sarr é um dos nomes mais perigosos do setor de ataque de Senegal. Tem como característica a sua explosão, velocidade e inteligência para ludibriar as defesas e atacar os espaços cedidos. O ponta do Crystal Palace chega após uma excelente temporada no futebol inglês. São 22 participações em gols (21 gols e uma assistência) em 41 partidas disputadas. Sarr é um atacante muito vertical, muito forte no um contra um e muito eficiente nas transições ofensivas. Isso o torna uma grande companhia para Mané e forma uma dupla de ataque que pode causar muitos danos aos adversários — principalmente àqueles que gostam de jogar em linhas mais altas. Mesmo com apenas 28 anos, Sarr também é um veterano; vai para a sua terceira Copa do Mundo, uma experiência que traz maturidade ao jogo do atacante, que já está acostumado a disputar jogos desse calibre pela seleção de Senegal.

👨‍🏫 Quem é o treinador do Senegal na Copa do Mundo?

Pape Thiaw foi um dos representantes da façanha de 2002, e 20 anos depois, saiu de assistente de Aliou Cissé para suceder no cargo da seleção principal de Senegal, em dezembro de 2024. Sob o comando de Thiaw, os senegaleses emendaram uma incrível sequência de 26 jogos de invencibilidade, com apenas dois empates e uma emblemática vitória sobre a Inglaterra por três a um em um amistoso no mês de junho do ano passado, em Nottingham. A equipe de Thiaw é baseada em um combo entre intensidade física, compactação defensiva e transições rápidas. É um time que prioriza um jogo mais ofensivo, criativo e proativo, recuperando bolas e saindo em velocidade para explorar os espaços. É uma identidade física e competitiva que já se via no trabalho de Cissé, mas que hoje conta com maior flexibilidade e liberdade no setor ofensivo. Senegal gosta de pressionar a saída de bola e ganhar duelos físicos, o que transforma a defesa em ataque muito rapidamente. São aspectos que fazem de Senegal de Pape Thiaw uma seleção altamente perigosa na Copa do Mundo.

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📋 Time base (4-3-3)

Edouard Mendy; Diatta, Niakhaté, Koulibaly e Jakobs; Idrissa Gueye, Lamine Camara e Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Mané e Nicolas Jackson.

🗓️ Agenda de Senegal na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

França x Senegal

⚽ Fase de grupos (Grupo I)
📅 16 de junho, terça-feira, às 16h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Noruega x Senegal

⚽ Fase de grupos (Grupo I)
📅 22 de junho, segunda-feira, às 21h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Senegal x Iraque

⚽ Fase de grupos (Grupo I)
📅 26 de junho, sexta-feira, às 16h00 (de Brasília)
🏟️ BMO Field, Toronto (CAN)


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