Técnico da Universidad de Chile sofre infarto durante coletiva O ex-jogador argentino passou mal após partida da liga chilena

O treinador da Universidad de Chile , Fernando Gago , sofreu um infarto após o duelo contra o O'Higgins pelo Campeonato Chileno . O ex-jogador argentino passou mal durante uma coletiva de imprensa, foi internado às pressas e submetido a cirurgia cardíaca para a colocação de um stent – um pequeno tubo expansível em formato de malha, feito de metal ou polímero, utilizado para manter vasos sanguíneos ou outras vias do corpo abertos.

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Fernando Gago sufrió un infarto y sus síntomas se empezaron a ver durante la conferencia de prensa de la U. De Chile. El DT tuvo que ser intervenido quirúrgicame de urgencia por problemas cardiovasculares.



🎥: @bolavip pic.twitter.com/M5Oq83pQPU — Federación Postera (@FedePostera) June 20, 2026

Apesar do susto que chocou o futebol sul-americano, o mais recente boletim médico traz rompimento: a recuperação do comandante é garantida, seu quadro é estável e ele já tem autorização para receber visitas no hospital.

Mesmo alertado, técnico ignorou recomendação médica

O drama de Fernando Gago começou antes do apito inicial no Estádio Nacional de Santiago , onde sua equipe triunfou por 2 a 0. De acordo com informações da TNT Sports , o técnico sentiu dores antes do jogo e recebeu recomendações expressas da equipe médica para procurar um hospital imediatamente.

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Ainda assim, o treinador optou por priorizar o compromisso profissional e liderou o elenco à beira do gramado. O mal-estar físico, porém, ficou evidente para os jornalistas que acompanhavam a entrevista pós-jogo, momento em que a crise de saúde se agravou.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, a diretoria da La U limitou-se a informar que o argentino passou por uma bateria de exames e apresenta boas condições, sem detalhar o procedimento de desobstrução arterial realizado pela equipe médica local.

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Com o repouso obrigatório do técnico titular, o auxiliar Fabricio Coloccini assume o comando interino do clube chileno na próxima partida diante do Santiago Wanderers.

Quem é Fernando Gago?

Gago foi um dos volantes mais técnicos, elegantes e, ao mesmo tempo, azarados da história recente do futebol argentino. Conhecido pelo apelido "Pintita" (por seu estilo vaidoso e postura refinada em campo), ele era o clássico "cinco" argentino: um volante de transição que compensava a falta de força física com visão de jogo extraordinária e passes de precisão cirúrgica.

Fernando Gago (Foto:AFP)

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