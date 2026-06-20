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Técnico da Universidad de Chile sofre infarto durante coletiva

O ex-jogador argentino passou mal após partida da liga chilena

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 09:39
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Fernando Gago (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

O treinador da Universidad de Chile, Fernando Gago, sofreu um infarto após o duelo contra o O'Higgins pelo Campeonato Chileno. O ex-jogador argentino passou mal durante uma coletiva de imprensa, foi internado às pressas e submetido a cirurgia cardíaca para a colocação de um stent – um pequeno tubo expansível em formato de malha, feito de metal ou polímero, utilizado para manter vasos sanguíneos ou outras vias do corpo abertos.

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    • Apesar do susto que chocou o futebol sul-americano, o mais recente boletim médico traz rompimento: a recuperação do comandante é garantida, seu quadro é estável e ele já tem autorização para receber visitas no hospital.

    Mesmo alertado, técnico ignorou recomendação médica

    O drama de Fernando Gago começou antes do apito inicial no Estádio Nacional de Santiago , onde sua equipe triunfou por 2 a 0. De acordo com informações da TNT Sports , o técnico sentiu dores antes do jogo e recebeu recomendações expressas da equipe médica para procurar um hospital imediatamente.

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    Ainda assim, o treinador optou por priorizar o compromisso profissional e liderou o elenco à beira do gramado. O mal-estar físico, porém, ficou evidente para os jornalistas que acompanhavam a entrevista pós-jogo, momento em que a crise de saúde se agravou.

    Em nota oficial publicada nas redes sociais, a diretoria da La U limitou-se a informar que o argentino passou por uma bateria de exames e apresenta boas condições, sem detalhar o procedimento de desobstrução arterial realizado pela equipe médica local.

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    Com o repouso obrigatório do técnico titular, o auxiliar Fabricio Coloccini assume o comando interino do clube chileno na próxima partida diante do Santiago Wanderers

    Quem é Fernando Gago?

    Gago foi um dos volantes mais técnicos, elegantes e, ao mesmo tempo, azarados da história recente do futebol argentino. Conhecido pelo apelido "Pintita" (por seu estilo vaidoso e postura refinada em campo), ele era o clássico "cinco" argentino: um volante de transição que compensava a falta de força física com visão de jogo extraordinária e passes de precisão cirúrgica.

    Fernando Gago (Foto:AFP)
    Fernando Gago (Foto:AFP)

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