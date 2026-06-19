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Endrick faz festa com torcedores antes do jogo contra o Haiti

Atacante interagiu com os torcedores e deu uma palhinha no instrumento

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 10:23
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Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira
Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)

O atacante Endrick esbanjou simpatia e comandou a festa da torcida brasileira, com direito a batuque na bateria, às vésperas do duelo contra o Haiti pela Copa do Mundo. O carisma do astro contrastou com a insatisfação de parte dos torcedores em relação ao técnico Carlo Ancelotti, alvo de críticas por deixar o atacante no banco de reservas durante o empate na estreia do Mundial, diante do Marrocos.

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    A esperança do povo

    Protagonista do título brasileiro de 2023 pelo Palmeiras e atual destaque no futebol francês, Endrick carrega a esperança do hexa. Pela 'Amarelinha', o centroavante soma 4 gols em 17 jogos. Embora tenha estreado com personalidade em 2023, diante da Inglaterra em Wembley, o atleta enfrentou um período de afastamento sob o comando de treinadores anteriores a Ancelotti. Com qualidade indiscutível e enorme margem de evolução, o 'camisa 9' busca a consagração definitiva no maior palco do futebol internacional.

    Endrick comemora seu gol no jogo do Lyon contra o PSG
    Endrick em ação pela equipe francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    O próximo desafio da Seleção Brasileira acontece nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field. Válido pela segunda rodada do Grupo C, o confronto é vital para o Brasil, que precisa da vitória para buscar a liderança da chave. Apesar do clamor popular, a presença de Endrick entre os titulares para este duelo ainda é uma incógnita.

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