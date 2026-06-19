Endrick faz festa com torcedores antes do jogo contra o Haiti Atacante interagiu com os torcedores e deu uma palhinha no instrumento

O atacante Endrick esbanjou simpatia e comandou a festa da torcida brasileira, com direito a batuque na bateria, às vésperas do duelo contra o Haiti pela Copa do Mundo. O carisma do astro contrastou com a insatisfação de parte dos torcedores em relação ao técnico Carlo Ancelotti, alvo de críticas por deixar o atacante no banco de reservas durante o empate na estreia do Mundial, diante do Marrocos.



🔥SUPERODD 16x no Brasil: Vini Jr marcar 1 gol com Odd 16.00 - apenas contas novas na Esportivabet

* É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A esperança do povo

Protagonista do título brasileiro de 2023 pelo Palmeiras e atual destaque no futebol francês, Endrick carrega a esperança do hexa. Pela 'Amarelinha', o centroavante soma 4 gols em 17 jogos. Embora tenha estreado com personalidade em 2023, diante da Inglaterra em Wembley, o atleta enfrentou um período de afastamento sob o comando de treinadores anteriores a Ancelotti. Com qualidade indiscutível e enorme margem de evolução, o 'camisa 9' busca a consagração definitiva no maior palco do futebol internacional.

Endrick em ação pela equipe francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O próximo desafio da Seleção Brasileira acontece nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field. Válido pela segunda rodada do Grupo C, o confronto é vital para o Brasil, que precisa da vitória para buscar a liderança da chave. Apesar do clamor popular, a presença de Endrick entre os titulares para este duelo ainda é uma incógnita.

🎰 Ganhe 100 giros grátis hoje na Novibet para jogar no Gorila

* É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.