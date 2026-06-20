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O atacante que desbancou Memphis Depay: conheça Brobbey

O jovem conquistou a titularidade após superar a forte concorrência

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 16:04
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Brobbey comemora gol sobre a Suécia (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Brobbey comemora gol sobre a Suécia (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O atacante Brian Brobbey foi um dos grandes nomes da Holanda na goleada por 5 a 1 sobre a Suécia, em partida válida pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Ao balançar as redes duas vezes, o centroavante contribuiu para trazer a liderança provisória do grupo para a Laranja Mecânica, que agora soma quatro pontos e joga por uma vaga no topo da tabela na última rodada da fase de grupos.

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    • O atleta de 24 anos conquistou a titularidade após superar a forte concorrência de Summerville e do experiente Memphis Depay — maior artilheiro da história da seleção holandesa. O técnico Ronald Koeman apostou no jogador, que já havia mostrado serviço ao entrar nos minutos finais contra o Japão, e recebeu em troca uma atuação de gala que consolidou o atleta como a nova sensação do torneio.

    Brobbey marca gol nos suecos (Foto: Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Atacante da surpresa da Premier League

    A convocação de Brobbey para o Mundial é fruto de uma temporada empolgante pelo Sunderland. O clube inglês, recém-promovido à elite, chocou o país ao terminar a Premier League na sétima posição e carimbar o passaporte para a Liga Europa. Com sete gols e uma assistência, Brobbey foi o artilheiro isolado da equipe inglesa, desempenho que chamou a atenção da comissão técnica holandesa.

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    Natural de Amsterdã e revelado pelo Ajax, o atacante estreou na seleção principal em 2023. Embora fosse uma presença constante nas listas das Eliminatórias, ele ainda buscava um momento de real protagonismo. A exibição de gala diante dos suecos eleva o status do atleta, que deixa de ser uma peça de rotação para se transformar na principal arma ofensiva da equipe para furar defesas físicas e fechadas.

    Perfil da joia holandesa

    Brian Brobbey une a força física de um pivô tradicional à mobilidade de um falso 9. Essa versatilidade tática oferece ao treinador um leque de opções ofensivas raras no futebol atual: a capacidade de reter a bola entre os zagueiros e, ao mesmo tempo, romper em velocidade com arranques explosivos.

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    Brobbey (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Detalhes do atleta

    Nome

    Brian Brobbey

    Idade

    24 anos

    Altura

    1,81 m

    Pé dominante

    Direito

    Revelado

    Ajax (Holanda)

    Clube

    Sunderland (Inglaterra)

    Estilo

    Híbrido entre centroavante de referência e atacante de velocidade

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