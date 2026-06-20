O atacante que desbancou Memphis Depay: conheça Brobbey
O jovem conquistou a titularidade após superar a forte concorrência
O atacante Brian Brobbey foi um dos grandes nomes da Holanda na goleada por 5 a 1 sobre a Suécia, em partida válida pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Ao balançar as redes duas vezes, o centroavante contribuiu para trazer a liderança provisória do grupo para a Laranja Mecânica, que agora soma quatro pontos e joga por uma vaga no topo da tabela na última rodada da fase de grupos.
O atleta de 24 anos conquistou a titularidade após superar a forte concorrência de Summerville e do experiente Memphis Depay — maior artilheiro da história da seleção holandesa. O técnico Ronald Koeman apostou no jogador, que já havia mostrado serviço ao entrar nos minutos finais contra o Japão, e recebeu em troca uma atuação de gala que consolidou o atleta como a nova sensação do torneio.
Atacante da surpresa da Premier League
A convocação de Brobbey para o Mundial é fruto de uma temporada empolgante pelo Sunderland. O clube inglês, recém-promovido à elite, chocou o país ao terminar a Premier League na sétima posição e carimbar o passaporte para a Liga Europa. Com sete gols e uma assistência, Brobbey foi o artilheiro isolado da equipe inglesa, desempenho que chamou a atenção da comissão técnica holandesa.
Natural de Amsterdã e revelado pelo Ajax, o atacante estreou na seleção principal em 2023. Embora fosse uma presença constante nas listas das Eliminatórias, ele ainda buscava um momento de real protagonismo. A exibição de gala diante dos suecos eleva o status do atleta, que deixa de ser uma peça de rotação para se transformar na principal arma ofensiva da equipe para furar defesas físicas e fechadas.
Perfil da joia holandesa
Brian Brobbey une a força física de um pivô tradicional à mobilidade de um falso 9. Essa versatilidade tática oferece ao treinador um leque de opções ofensivas raras no futebol atual: a capacidade de reter a bola entre os zagueiros e, ao mesmo tempo, romper em velocidade com arranques explosivos.
|Detalhes do atleta
Nome
Brian Brobbey
Idade
24 anos
Altura
1,81 m
Pé dominante
Direito
Revelado
Ajax (Holanda)
Clube
Sunderland (Inglaterra)
Estilo
Híbrido entre centroavante de referência e atacante de velocidade
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