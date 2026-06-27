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Copa do Mundo: veja o que está em jogo no último dia da fase de grupos

Seis jogos do Mundial agitam o sábado

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 11:06
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Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Este sábado encerra a fase de grupos com as definições dos Grupos J, K e L. Em campo, estrelas como Harry Kane e Cristiano Ronaldo buscam a liderança de suas chaves, enquanto Lionel Messi deve começar no banco de reservas, conforme antecipado pelo técnico Lionel Scaloni. Entre favoritismos consolidados e drama pela sobrevivência, restam poucas vagas para o mata-mata.

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  • Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste sábado (27/6)

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    • Confira o panorama completo e o que cada seleção precisa para avançar:

    Grupo L: Inglaterra favorita e briga acirrada pela vaga

    Panamá x Inglaterra – 18h (de Brasília)

    Croácia x Gana – 18h (de Brasília)

    Jude Bellingham, da Inglaterra, cumprimenta Jordan Ayew, de Gana, pela Copa do Mundo
    Jude Bellingham, da Inglaterra, cumprimenta Jordan Ayew, de Gana, pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Após o empate sem gols diante de Gana, a Inglaterra entra em campo com amplo favoritismo contra o eliminado Panamá. Os ingleses jogam por uma vitória para garantir a liderança do grupo e, mesmo que sofram uma improvável derrota, a vaga para a segunda fase está garantida.

    A verdadeira batalha do grupo se concentra no duelo entre Croácia e Gana. Com quatro pontos somados, os ganeses garantiram, no mínimo, a presença entre os melhores terceiros colocados, mas ainda sonham com o topo. Os croatas necessitam de ao menos um ponto para não depender de outros resultados no torneio.

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    Grupo K: Choque de gigantes pela liderança

    Colômbia x Portugal – 20h30 (de Brasília)

    RD Congo x Uzbequistão – 20h30 (de Brasília)

    O confronto mais aguardado da chave coloca frente a frente a Colômbia, dona de 100% de aproveitamento, e a seleção de Portugal. Aos colombianos basta um empate para assegurar a liderança isolada, enquanto os portugueses precisam obrigatoriamente da vitória para ultrapassar os sul-americanos.

    Na outra ponta da tabela, a República Democrática do Congo encara o lanterna e eliminado Uzbequistão. Para os congoleses, as contas são simples: a vitória é o único caminho para conquistar uma vaga entre os melhores terceiros colocados; um empate decreta o adeus precoce da equipe africana da Copa do Mundo.

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    cristiano ronaldo portugal
    Cristiano Ronaldo atuando pela Seleção Portuguesa (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

    Grupo J: Argentina poupa astros e deixa disputa pelo 2º lugar em chamas

    Argélia x Áustria – 23h (de Brasília)

    Jordânia x Argentina – 23h (de Brasília)

    Com a classificação e o primeiro lugar assegurados por antecipação, a Argentina cumpre tabela contra a eliminada Jordânia e deve rodar o elenco. A principal atração da rodada fica por conta do confronto direto entre Áustria e Argélia.

    Os austríacos jogam pelo empate graças à vantagem no saldo de gols para garantir a vice-liderança. Um placar igualado, inclusive, garante a vaga de ambas as seleções para os 16 avos de final.

    Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa
    Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa (Foto: AFA/Divulgação)

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