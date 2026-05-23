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Rumo à Copa do Mundo, Carlo Ancelotti posa com campeão olímpico

Técnico da seleção posou com Lucas Pinheiro, estrela do esqui

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
12:14
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Carlo Ancelotti e Lucas Pinheiro
imagem cameraCarlo Ancelotti e Lucas Pinheiro (Foto: Reprodução)
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A quatro dias da apresentação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti compartilhou, nas redes sociais, uma foto ao lado da maior estrela da história do esqui brasileiro: Lucas Pinheiro Braathen.

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- Compartilhando treino com um campeão - escreveu o treinador italiano.

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Em fevereiro, Lucas entrou para a história do esporte do país ao conquistar uma inédita medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-Cortina. O brasileiro faturou o ouro no slalom gigante.

No mesmo mês, o esquiador ganhou a etapa de Lillehammer da Copa do Mundo de Esqui Alpino, novamente no slalom gigante.

Ancelotti, por sua vez, após convocar, na segunda-feira (18) os 26 nomes para a Copa do Mundo, inicia a preparação, na Granja Comary, na próxima quarta-feira (27). É a data de apresentação dos escolhidos pelo técnico para buscar o título que o país não conquista desde 2002.

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Os 26 convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

    1.
  1. Alisson (Liverpool)
    2. 2.
  2. Ederson (Fenerbahçe)
    3. 3.
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

    1.
  1. Marquinhos (Paris Saint-Germain)
    2. 2.
  2. Gabriel Magalhães (Arsenal)
    3. 3.
  3. Bremer (Juventus)
    4. 4.
  4. Danilo (Flamengo)
    5. 5.
  5. Ibañez (Al-Ahli)
    6. 6.
  6. Wesley (Roma)
    7. 7.
  7. Douglas Santos (Zenit)
    8. 8.
  8. Alex Sandro (Flamengo)
    9. 9.
  9. Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)

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Ancelotti não convocou Pedro, do Flamengo (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)
Ancelotti não convocou Pedro, do Flamengo (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

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