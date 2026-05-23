A quatro dias da apresentação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti compartilhou, nas redes sociais, uma foto ao lado da maior estrela da história do esqui brasileiro: Lucas Pinheiro Braathen.

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- Compartilhando treino com um campeão - escreveu o treinador italiano.

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Em fevereiro, Lucas entrou para a história do esporte do país ao conquistar uma inédita medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-Cortina. O brasileiro faturou o ouro no slalom gigante.

No mesmo mês, o esquiador ganhou a etapa de Lillehammer da Copa do Mundo de Esqui Alpino, novamente no slalom gigante.

Ancelotti, por sua vez, após convocar, na segunda-feira (18) os 26 nomes para a Copa do Mundo, inicia a preparação, na Granja Comary, na próxima quarta-feira (27). É a data de apresentação dos escolhidos pelo técnico para buscar o título que o país não conquista desde 2002.

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Os 26 convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

1 . Marquinhos (Paris Saint-Germain) 2 . Gabriel Magalhães (Arsenal) 3 . Bremer (Juventus) 4 . Danilo (Flamengo) 5 . Ibañez (Al-Ahli) 6 . Wesley (Roma) 7 . Douglas Santos (Zenit) 8 . Alex Sandro (Flamengo) 9 . Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro ( Manchester United )

) Bruno Guimarães ( Newcastle )

) Fabinho ( Al-Ittihad )

) Danilo ( Botafogo )

) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Raphinha ( Barcelona )

) Gabriel Martinelli ( Arsenal )

) Luiz Henrique ( Zenit )

) Vini Jr ( Real Madrid )

) Matheus Cunha ( Manchester United )

) Neymar ( Santos )

) Endrick ( Lyon )

) Igor Thiago ( Brentford )

) Rayan (Bournemouth)

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