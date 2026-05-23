Rumo à Copa do Mundo, Carlo Ancelotti posa com campeão olímpico
Técnico da seleção posou com Lucas Pinheiro, estrela do esqui
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A quatro dias da apresentação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti compartilhou, nas redes sociais, uma foto ao lado da maior estrela da história do esqui brasileiro: Lucas Pinheiro Braathen.
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- Compartilhando treino com um campeão - escreveu o treinador italiano.
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Em fevereiro, Lucas entrou para a história do esporte do país ao conquistar uma inédita medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-Cortina. O brasileiro faturou o ouro no slalom gigante.
No mesmo mês, o esquiador ganhou a etapa de Lillehammer da Copa do Mundo de Esqui Alpino, novamente no slalom gigante.
Ancelotti, por sua vez, após convocar, na segunda-feira (18) os 26 nomes para a Copa do Mundo, inicia a preparação, na Granja Comary, na próxima quarta-feira (27). É a data de apresentação dos escolhidos pelo técnico para buscar o título que o país não conquista desde 2002.
Os 26 convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo
Goleiros
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
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