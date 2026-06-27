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Brasil escapa de confrontos com França, Espanha e Alemanha. Veja chaveamento

Oito jogos do mata-mata estão definidos e quatro terceiros colocados já garantidos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 00:47
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Dembelé comemora o seu terceiro gol na goleada da França sobre a Noruega, que tirou os franceses do rumo do Brasil (Foto Franck Fife/AFP)
Dembelé comemora o seu terceiro gol na goleada da França sobre a Noruega, que tirou os franceses do rumo do Brasil (Foto Franck Fife/AFP)

As vitórias de França e Espanha na rodada desta sexta-feira (26) na Copa do Mundo tiraram as duas favoritas do caminho do Brasil. A goleada dos franceses por 4 a 1 sobre a Noruega deixou a seleção do astro Haaland como uma possível rival nas oitavas de final, caso a Seleção Brasileira ganhe do Japão, na segunda-feira (29), e os noruegueses vençam a Costa do Marfim, na terça (30), nos confrontos do mata-mata.

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    • Outra das favoritas também está fora da trajetória do Brasil e só enfrentaria a Seleção numa possível final. A Alemanha caiu na outra chave e começa a segunda fase enfrentando o Paraguai, na segunda-feira (29), às 17h30, em Boston. Em compensação, o Brasil poderá ter no caminho a Argentina, que conheceu seu adversário da primeira rodada do mata-mata: Cabo Verde, classificada após empatar com a Arábia Saudita em 0 a 0. O jogo será na sexta-feira (3), às 19h, em Miami. Caso avancem nas próximas três fases, Brasil e Argentina se enfrentarão na semifinal.

    Uma outra campeã mundial provavelmente estará na chave do Brasil: a Inglaterra, que deve confirmar o primeiro lugar do grupo L neste sábado (27), às 18h, no jogo contra o lanterna Panamá. Neste caso, um possível confronto com os ingleses poderia acontecer nas quartas de final, se as duas seleções avançarem nos dois primeiros mata-matas.

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    Após a rodada desta sexta-feira (26), oito dos 16 confrontos da segunda fase já estão definidos: São eles:

    1. África do Sul x Canadá - domingo (28), às 16h, em Los Angeles
    2. Brasil x Japão - segunda-feira (29), às 14h, em Houston
    3. Alemanha x Paraguai - segunda-feira (29), às 17h30, em Boston
    4. Holanda x Marrocos - segunda-feira (29), às 22h, em Monterrey
    5. Costa do Marfim x Noruega - terça-feira (30), às 14h, em Dallas
    6. França x Suécia - terça-feira (30), às 18h, em Nova Jersey
    7. Estados Unidos x Bósnia - quarta-feira (1), às 21h, em Santa Clara
    8. Argentina x Cabo Verde - sexta-feira (3), às 19h, em Miami
    Torcedores de Cabo Verde festejam a classificação nas ruas de Praia, capital do país (Foto Jose Correia/ AFP)

    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    ➡️Veja a classificação dos grupos, dos melhores terceiros colocados e a tabela dos jogos e dos artilheiros

    27 seleções já estão classificadas

    Além destas 16 seleções, outras 11 já garantiram classificação e aguardam os confrontos: Espanha, Portugal, Inglaterra, México, Colômbia, Austrália, Suíça, Gana, Paraguai, Egito e Equador. A definição dos últimos confrontos acontecerá neste sábado (27), depois da rodada final da fase de grupos, com seis jogos. Será o dia de decisão para os grupos da Argentina (já garantida em 1º lugar no grupo J), Portugal e Inglaterra, que ainda não asseguraram a liderança dos grupos K e L. Acesse o simulador do Lance!, veja a tabela e simule os confrontos da segunda fase.

    Os jogos que faltam para fechar a primeira rodada do mata-mata dependem da classificação dos terceiros colocados. Quatro deles já garantiram classificação: Suécia, Equador, Bósnia e Paraguai. É possível conferir a tabela do Lance! com os melhores 3º colocados da Copa do Mundo no retângulo verde acima da classificação dos grupos.

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