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Lula ironiza situação física de Neymar: 'Primeiro convocado home office'

Declaração do presidente ocorreu durante evento em Belo Horizonte, em conversa com um jovem presente no local

PorLance!São Paulo (SP)
19/06/2026 14:26
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Neymar durante treinamento da Seleção Brasileira
Neymar durante treinamento da Seleção Brasileira (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, brincou ao comentar a condição física de Neymar. O atacante, que ainda se recupera de uma lesão muscular, voltará a ser desfalque da Seleção Brasileira, desta vez na partida contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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    Durante discurso em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o presidente Lula perguntou a um jovem presente se ele já havia visto Marta, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, atuar pela Seleção Brasileira.

    Em resposta, o rapaz afirmou nunca ter assistido à camisa 10 em campo. Na sequência, ao ser questionado sobre o principal destaque da equipe comandada por Carlo Ancelotti, citou Neymar. A declaração provocou uma brincadeira de Lula, que classificou o atacante como o "primeiro convocado home office" da Seleção.

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    — Eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo — afirmou Lula, em tom de brincadeira.

    — Isso eu vi na internet ontem. Eu acho que qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial: 11 Pelés — completou o presidente.

    Neymar foi um dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O atacante, porém, apresentou-se na Granja Comary, centro de treinamento da equipe, com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha.

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    A comissão técnica da Seleção Brasileira optou por manter Neymar em Nova Jersey, cidade utilizada como base da equipe nos Estados Unidos, para dar continuidade ao processo de recuperação. Diferentemente da estreia na Copa do Mundo, quando permaneceu no banco de reservas ao lado dos companheiros no empate por 1 a 1 com o Marrocos, o atacante não acompanhará a delegação nesta partida.

    Neymar ainda é dúvida para o confronto com a Escócia, marcado para 24 de junho, em Miami, pela última rodada da fase de grupos. O camisa 10 será avaliado diariamente pelo departamento médico da Seleção, que monitora a evolução da lesão.

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