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Fifa anuncia recorde de público na Copa e de comentários racistas em suas redes

Público nos estádios atinge marca de 5 milhões, mas discurso de ódio nas plataformas se multiplica

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 14:27
Atualizado há 3 minutos
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Torcedor da França é homenageado ao fazer Copa do Mundo da Fifa atingir marca de 5 milhões nos estádios (Foto: Divulgação Fifa)
Torcedor da França é homenageado ao fazer Copa do Mundo da Fifa atingir recorde de 5 milhões nos estádios (Foto: Divulgação Fifa)

O Serviço de Proteção de Mídias Sociais da Fifa (SPMS) identificou um aumento significativo de discurso de ódio em suas redes oficiais, com especial atenção ao racismo. A entidade identificou um total recorde de 89 mil publicações abusivas em suas redes sociais até o fim da fase de grupos, o que representa um aumento de 13 vezes em relação aos números da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O total de comentários analisados atingiu seis milhões, número 33% maior do que na edição anterior da competição. Desse volume de posts analisados pelo sistema da entidade, 225 mil foram identificados como abusivos pela inteligência artificial e encaminhados para revisão humana. Destes, 11% foram comentários relacionados ao racismo.

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    • Campanha da Fifa contra discriminação veiculada nos estádios da Copa do Mundo (Foto: Divulgação Fifa)
    Campanha da Fifa contra discriminação nos estádios da Copa do Mundo (Foto: Divulgação Fifa)

    Em comunicado, a Fifa informou que o recorde não apenas representa um aumento de 3% nos casos quando comparados à fase de grupos em 2022, mas um crescimento de material "objetivamente pior e mais ofensivo". Um total de mil contas de usuários foram encaminhadas para investigação mais aprofundada.

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    A Fifa ressalta ainda que há de se considerar o aumento do número de equipes nesta edição do Mundial — passou de 32 para 48 seleções — e que houve uma evolução desde 2022 dos sistemas de monitoramento. Ainda assim, a entidade considera "preocupante" o aumento de casos relacionados ao abuso racial. Desde que o sistema foi criado, em 2022, a Fifa diz já ter removido mais de 30 milhões de comentários e posts abusivos em mais de 50 idiomas de suas plataformas oficiais.

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    • Por outro lado, a entidade comemorou na terça-feira uma marca histórica: a Copa do Mundo disputada este ano nos EUA, Canadá e México atingiu o patamar de cinco milhões de torcedores presentes aos estádios. O número foi atingido na partida entre França e Suécia, que classificou a equipe de Mbappé para as oitavas de final do torneio.

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    Raphaël Noufele foi o torcedor francês que representou a chegada aos cinco milhões de pessoas nas arenas. Ele foi homenageado pelos campeões mundiais Blaise Matuidi e Youri Djorkaeff, e ainda recebeu uma camisa de jogo de Doué das mãos do técnico Didier Deschamps no estádio em Nova Jersey.

    — É incrível, ainda não assimilei. Quando chegar em casa, vou sentar e refletir, mas tem sido maravilhoso. O torneio é muito popular, acho que virão mais no futuro. Em breve, serão 10 milhões — disse o torcedor de 25 anos que cresceu entre Paris e Nova York.

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