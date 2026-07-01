Fifa anuncia recorde de público na Copa e de comentários racistas em suas redes Público nos estádios atinge marca de 5 milhões, mas discurso de ódio nas plataformas se multiplica

O Serviço de Proteção de Mídias Sociais da Fifa (SPMS) identificou um aumento significativo de discurso de ódio em suas redes oficiais, com especial atenção ao racismo. A entidade identificou um total recorde de 89 mil publicações abusivas em suas redes sociais até o fim da fase de grupos, o que representa um aumento de 13 vezes em relação aos números da Copa do Mundo de 2022, no Catar.



O total de comentários analisados atingiu seis milhões, número 33% maior do que na edição anterior da competição. Desse volume de posts analisados pelo sistema da entidade, 225 mil foram identificados como abusivos pela inteligência artificial e encaminhados para revisão humana. Destes, 11% foram comentários relacionados ao racismo.

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Campanha da Fifa contra discriminação nos estádios da Copa do Mundo (Foto: Divulgação Fifa)

Em comunicado, a Fifa informou que o recorde não apenas representa um aumento de 3% nos casos quando comparados à fase de grupos em 2022, mas um crescimento de material "objetivamente pior e mais ofensivo". Um total de mil contas de usuários foram encaminhadas para investigação mais aprofundada.

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A Fifa ressalta ainda que há de se considerar o aumento do número de equipes nesta edição do Mundial — passou de 32 para 48 seleções — e que houve uma evolução desde 2022 dos sistemas de monitoramento. Ainda assim, a entidade considera "preocupante" o aumento de casos relacionados ao abuso racial. Desde que o sistema foi criado, em 2022, a Fifa diz já ter removido mais de 30 milhões de comentários e posts abusivos em mais de 50 idiomas de suas plataformas oficiais.

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Recorde histórico de público na Copa

Por outro lado, a entidade comemorou na terça-feira uma marca histórica: a Copa do Mundo disputada este ano nos EUA, Canadá e México atingiu o patamar de cinco milhões de torcedores presentes aos estádios. O número foi atingido na partida entre França e Suécia, que classificou a equipe de Mbappé para as oitavas de final do torneio.

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Raphaël Noufele foi o torcedor francês que representou a chegada aos cinco milhões de pessoas nas arenas. Ele foi homenageado pelos campeões mundiais Blaise Matuidi e Youri Djorkaeff, e ainda recebeu uma camisa de jogo de Doué das mãos do técnico Didier Deschamps no estádio em Nova Jersey.



— É incrível, ainda não assimilei. Quando chegar em casa, vou sentar e refletir, mas tem sido maravilhoso. O torneio é muito popular, acho que virão mais no futuro. Em breve, serão 10 milhões — disse o torcedor de 25 anos que cresceu entre Paris e Nova York.

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