João Fonseca está no caminho de novo recorde de Jannik Sinner
Brasileiro poderá reencontrar o italiano nas quartas de final
Depois do primeiro e equilibrado confronto, nas oitavas de final da quadra rápida do Masters 1000 de Indian Wells, em março, João Fonseca e Jannik Sinner estão a duas vitórias de voltarem a se enfrentar. Dessa vez, no saibro de Madri, em torneio do mesmo nível da competição americana.
Relacionadas
➡️ Mini-craques do Futuro: Duda Gomes brilhou a caminho de Roland Garros
➡️Especialistas analisam a lesão que fez Alcaraz desistir de Roland Garros
Campeão dos três primeiros Masters da temporada (os outros foram Miami e Monte Carlo), o italiano igualou feito do sérvio Novak Djokovic em 2015. E, caso seja campeão na capital espanhola, o líder do ranking vai se tornar o único desde 1990 (quando começou esse nível de torneio) a vencer os quatro primeiros torneios desse nível. Há 11 anos, Nole não disputou o torneio no saibro espanhol, após o ótimo início de temporada.
➡️ Saiba a importância do Masters 1000 de Madri na carreira de João Fonseca
➡️ Loio no Lance! vê João Fonseca com chance de quebrar escrita contra top 10
Duelo entre João Fonseca e Sinner só nas quartas
Em Madri, se acontecer, o embate entre o brasileiro e o italiano será nas quartas de final. Número 1 do Brasil e 31 do mundo, o carioca, de 19 anos, estreia neste domingo contra o espanhol Rafael Jodar, da mesma idade e 42º do ranking. Avançando, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira poderá reencontrar, nas oitavas de final, o francês Arthur Rinderknech (26º, derrotado pelo brasileiro em Monte Carlo e Munique) ou o tcheco Vit Kopriva (66º).
O líder do ranking, por sua vez, enfrenta, neste domingo, o qualifier dinamarquês Elmer Moller (169º) na terceira rodada e, em seguida, pega o ganhador do jogo entre o britânico Cameron Norrie (23º) e o argentino Thiago Tirante (75º).
Ausente de Madri ano passado, porque cumpria a suspensão de três meses por doping, Sinner tem três participações no torneio. E sua melhor campanha foi ter chegado às quartas de final em 2024. Na ocasião, o algoz foi o canadense Felix Auger-Aliassime.
Curiosamente, foi contra o mesmo tenista do Canadá que o italiano venceu, no início de novembro, o Masters 1000 de Paris. Nesta semana, Sinner tenta ganhar o quinto troféu desse nível consecutivo, o nono na carreira.
Resta saber se o brasileiro reencontrará o número 1 do mundo e se terá chances de alcançar a maior vitória da carreira.
+ Aposte na vitória do seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável,
