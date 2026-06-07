Personagem dos mais controversos do tênis mundial nas últimas temporadas, Alexander Zverev, aos 29 anos, viveu o auge da carreira neste domingo, com o primeiro título de Grand Slam, em sua quarta final desse nível. O triunfo em Roland Garros, diante do italiano Flávio Cobolli (14º do mundo), reacendeu, nas redes sociais, os casos de violência doméstica aos quais o alemão já respondeu judicialmente. Duas ex-namoradas o acusaram: Brenda Patea e Olya Sharypova. A primeira é mãe da única filha do tenista, Mayla.



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Em um dos raros momentos em que falou sobre o tema, em 2023, o alemão disse:



- Esses últimos dias têm sido bem desafiadores para mim. Serei pai aos 23 anos. Estou muito ansioso pela criança. Mesmo que eu e Brenda não estejamos mais juntos, tenho um bom relacionamento com ela e vou tomar minha responsabilidade como pai. Juntos vamos cuidar dessa pequena pessoa que vai crescer. Mas não quero mais tornar público sobre esse assunto, eu e Brenda conseguimos lidar sem o envolvimento da mídia.



- Temos acusações infundadas de minha ex-namorada Olga Sharypova que li hoje na mídia. Elas me fizeram muito tristes. Nos conhecemos desde crianças e dividimos muitas experiêencias juntos. Lamento muito por ela ter dito essas coisas. Porque simplesmente as acusações não são verdadeiras - continuou o número 1 da Alemanha.

Relembre os casos de violência do campeão de Roland Garros

Durante uma entrevista à revista "Racquet", em outubro de 2020, Olga , conhecida como Olya, acusou Zverev de abuso físico e emocional. Ela decidiu não levar os casos à autoridade na época. Em janeiro de 2023, a ATP declarou que não havia provas suficientes para a alegação após uma investigação de durou 15 meses.

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Já Brenda Patea procurou as autoridades da Alemanha cerca de seis meses depois. Uma corte de Berlim, no entanto, ordenou que o alemão pagasse uma multa de 450 mil euros por "abusar fisicamente e prejudicar a saúde de uma mulher durante uma discussão em Berlim, em maio de 2020".

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Zverev recorreu à decisão, indo a um julgamento público, que se iniciou em 31 de maio de 2024. Pouco tempo depois, o julgamento foi encerrado após as partes entrarem em um acordo. O tenista concordou em pagar 200 mil euros (150 mil para o Tesouro alemão e 50 mil para entidades de caridade). O acordo, no entanto, não inclui uma admissão de culpa por parte do atleta e também um discurso esclarencendo as denúncias.