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A emoção de Duda Gomes ao vencer o Roland Garros Juniors Series, no último domingo (19), é mais que compreensível. Afinal, aos 13 anos, essa tenista paranaense se tornou a mais jovem, em cinco edições, a vencer o torneio que garante uma vaga na chave juvenil do mais importante evento no saibro do planeta, que acontece em maio, em Paris.

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- Estou muito emocionada e feliz com tudo o que aconteceu essa semana aqui em São Paulo. Agora é esperar a hora de ir para Paris - celebrou a campeã, que, na final, derrotou a catarinense Maria Eduarda Carbone, de 15 anos, por 7/6(5) 6/3. No masculino, o título ficou com o mato-grossense (radicado no Rio de Janeiro) Leonardo Storck, que derrotou o colombiano Juan Miguel Bolivar, de virada, por 2/6 6/2 6/4.

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Na decisão, Duda perdia por 4/1 o set inicial, mas conseguiu a virada.

- Eu sabia que era a mais nova, mas também sabia que tinha potencial para ganhar de todas as meninas - disse a paranaense, na contagem regressiva para ir a Roland Garros pela primeira vez.

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Nas raquetes usadas na final, a campeã exibia uma mensagem escrita pelo pai e também treinador, que dizia: '"Eu posso todas as coisas".



- Às vezes eu nem consigo ler, mas lembro que está escrito - revela a tenista, que disputou o torneio sub-17, na Sociedade Harmonia de Tênis, na capital paulista, graças a um convite da Confederação Brasileira de Tênis.

Tanto a paranaense quanto o mato-grossense receberam seus troféus das mãos de dois dos maiores ídolos da história do tênis argentino: Gabriela Sabatini e Juan Martin Del Potro.

Ídolo de Duda está fora de Roland Garros

Logo que levantou o troféu em São Paulo, Duda falou da expectativa para ver treinos e jogos de seu maior ídolo, o espanhol Carlos Alcaraz, em Paris. No entanto, nesta sexta-feira (24), lesionado no punho, o atual bicampeão no saibro parisiense anunciou que não disputará Roland Garros neste ano.