Zverev x Cobolli em Roland Garros 2026; horário e onde assistir

Numa edição marcada por zebras, a Itália, pelo segundo ano consecutivo, está na final masculina de Roland Garros. Neste domingo, a partir das 10h (de Brasíla), Flávio Cobolli (14º do mundo, de 24 anos) é o azarão contra o alemão Alexander Zverev (3º, de 29).

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Compatriota de Cobolli, em 2025 Jannik Sinner despediçou nada menos que três match-points na decisão diante do espanhol Carlos Alcaraz. Foi a primeira vez na Era Aberta (desde 1968) que um vice-campeão perdeu tantas chances de vencer a final de Grand Slam.

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Dessa vez, o atual bicammpeão, lesionado no pulso, desistiu do torneio, enquanto Sinner passou mal e caiu na segunda rodada, diante do argentino Juan Manuel Cerúndolo.



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Gráfico mostra números da carreiras de Zverev e de Cobolli (Reprodução)

Sem os dois melhores tenistas do mundo, que ganharam os últimos nove títulos desse nível, a final deste domingo tende a ser a maior oportunidade de erguer o troféu de Roland Garros. Especialmente para Zverev, que já bateu na trave três vezes: no US Open de 2020, em Paris, em 2024 e no Australian Open de 2025, com derrotas, respectivamente, para o austríaco Dominic Thiem, Alcaraz e Sinner.



Caso confirme o favoritismo, o número 3 do mundo, campeão olímpico em 2021 e dono de sete títulos de Masters 1000, vai se tornar o primeiro da Alemanha, desde 1996, a levantar um troféu desse nível. O último foi Boris Becker, no Australian Open.



Cobolli, por sua vez, tenta ser o quarto da Itália a conquistar um torneio desse patamar na Era Aberta. Os outros foram Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta e Sinner.

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Profissional desde 2013, Zvevev leva a melhor no confronto direito (3 x 1) e no número de títulos (24 x 3). Até essa edição, o maior feito do jovem italiano, cuja carreira começou em 2020, havia sido as quartas de final de Wimbledon de 2025. Em Paris, em três tentativas anteriores, tinha como melhor resultado a terceira rodada do ano passado.

Alexander Zverev (ALE) x Flávio Cobolli (ITA) - Final de Roland Garros 2026

📅 Data e horário: domingo, 7 de junho de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Quadra Philippe-Chatrier, em Paris, na França

📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (serviço de streaming)