Aos 17 anos, o goiano radicado em Brasília Luis Guto Miguel, principal favorito, pode se tornar, neste sábado, o primeiro brasileiro campeão juvenil de Roland Garros. O adversário é o americano Michael Antonius, 13º cabeça de chave, que venceu o único duelo até hoje entre ambos. O Lance! acompanha a decisão ao vivo.

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Jogadores Sets 1º Set 2º Set Guto Miguel 1 6 1 Michael Antonius 3 1

2º set

Americano saca e empata a parcial. Goiano salva o break e confirma o game com um voleio preciso. Guto saca em 30/40, e rival tem seu primeiro break na decisão. Brasileiro está a um set de um título inédito para o país.

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1º set: Guto 6/3

Guto quebra novamente e fecha o set. Brasileiro desperdiça três breaks, mas tem nova chance de quebra. Guto saca sem sustos e abre 5/3. Antonius confirma, e goiano vai sacar em 4/3. Brasileiro abre 4/2, para alegria da torcida. Americano dá a curta, Guto chega, aplica uma contra-curta e conqusita a quebra. Vai sacar em 3/2. Com uma curta perfeita, brasileiro tem o primeiro break do jogo. Guto pressiona a devolução, e adversário saca em 15/15. Com um winner de direita, o brasileiro volta a empatar a final. Antonius, com o serviço, faz 2/1. Guto saca e empata a parcial. Americano vira o game e confirma. Com dois winners de direita, brasileiro faz 0/30 no saque do rival. O americano inicia a final no saque. Começou o aquecimento. Guto e o rival já vão entrar em quadra.

Gráfico mostra feitos da carreira do goiano Guto Miguel (Reprodução)

Caso confirme o favoritismo, o pupilo dos técnicos Santos Dumont e Kike Granjeiro vai se igualar a outros três compatriotas campeões juvenis de Grand Slam: Tiago Fernandes, vencedor do Australian Open em 2010, Thiago Wild, campeão do US Open em 2018, e João Fonseca, que conquistou o US Open em 2023.

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Guto derrotou compatriota na semifinal

Sexta, na semifinal, Guto, atleta da Rede Tênis, superou o mato-grossense Léo Storck, que treina na Rio Tennis Academy, no Rio de Janeiro, por 6/1 3/6 6/2.

- Foi um jogo muito difícil. O placar do primeiro set não mostra o que realmente foi a partida, com muitos pontos intensos e decididos nos detalhes. Até engraçado, porque fizemos a pré-temporada juntos antes de vir para Roland Garros, conversando sobre o que precisávamos melhorar e nossos pontos fracos. O Léo fez uma grande semana e estou muito feliz por ter conseguido sair com a vitória hoje - revelou o finalista brasileiro, em entrevista à ESPN.

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Guto e Antonius fazem o terceiro jogo da quadra Simonne Mathieu neste sábado. O primeiro, às 6h, será o de lendas, entre Ana Ivanovic/Daniel Hantuchova x Alize Cornet/Tatiana Golovin. Em seguida, acontece a final de simples feminina juvenil: a chinesa Xinran Sun e a russa Alisa Oktiabreva. Na sexta-feira, a tenista oriental eliminou a potiguar Victoria Barros.

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