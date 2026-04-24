João Fonseca retorna ao top 30 mundial após avançar em Madri

O caminho de João Fonseca em Madri ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (24), antes mesmo do primeiro saque. Beneficiado pela desistência do croata Marin Cilic (51º) após uma intoxicação alimentar, o carioca garantiu vaga na terceira rodada por WO. O avanço protocolar, contudo, carrega um peso estatístico de ouro: Fonseca está de volta ao Top 30 do ranking da ATP.

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Com o resultado, o jovem de 19 anos salta provisoriamente da 31ª para a 29ª posição mundial, atingindo seu melhor ranqueamento na temporada 2026. O carioca agora busca retomar o fôlego de sua ascensão meteórica no fim de 2025, quando alcançou o 24º lugar da ATP.

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A ascensão do "carrasco"

Embora o duelo contra Cilic não tenha se materializado em quadra, o favoritismo técnico já pendia para o lado brasileiro. Fonseca consolidou-se como o "terror dos veteranos" no circuito: ostenta um retrospecto de 10 vitórias em 15 partidas contra tenistas acima dos 30 anos. A invencibilidade diante de atletas experientes, que se mantém desde outubro de 2025, é a prova da maturidade tática e da potência física que o carioca impõe contra nomes consagrados.

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Desafio de fogo contra o top 10

Superada a barreira da segunda rodada, fase onde parou nas edições anteriores em Madri, João Fonseca agora aguarda uma verdadeira prova de fogo. No horizonte, aparece o australiano Alex de Minaur, atual número 8 do mundo e oitavo favorito ao título.

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De Minaur decide sua sorte contra o espanhol Rafael Jodar. Caso o embate contra o "Demon" se confirme, o público madrilenho testemunhará o teste definitivo para as pretensões de Fonseca no torneio: o choque entre o seu fulminante forehand e a agilidade defensiva de um dos membros mais sólidos do Top 10 mundial.

O australiano Alex De Minaur corre atrás da bola na partida contra o espanhol Carlos Alcaraz em Melbourne (Foto: IZHAR KHAN / AFP)

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