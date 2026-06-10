O que aconteceu com Alcaraz? Ex-tenista pede explicações sobre lesão
Agassi cobra transparência sobre problema físico do espanhol
O ex-tenista americano Andre Agassi pediu mais transparência sobre a lesão no punho que mantém Carlos Alcaraz longe das quadras há dois meses. A declaração foi feita durante participação no programa Big T, da Tennis Channel.
Atual número 2 do mundo, Alcaraz já anunciou que não disputará o torneio de Wimbledon e deve permanecer afastado por pelo menos mais um mês. A ausência prolongada tem gerado questionamentos sobre a gravidade do problema físico enfrentado pelo espanhol.
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Agassi afirmou que a falta de informações detalhadas dificulta a compreensão da situação e alimenta especulações sobre o diagnóstico:
— Seria muito útil se ele ou alguém próximo a ele pudesse explicar claramente a natureza exata de sua lesão, porque, neste momento, só podemos especular — declarou.
O americano destacou que não há informações públicas sobre a origem do problema, citando possíveis condições como tendinite, capsulite dorsal ou até síndrome do túnel do carpo.
— Se for algum tipo de tendinite, é uma inflamação específica, como capsulite dorsal, ou um problema semelhante à síndrome do túnel do carpo? Do que exatamente estamos falando e quais são as opções de tratamento? Não sei exatamente o que ele tem.
Agassi defende cautela no tratamento
Dono de oito títulos de Grand Slam, Agassi avaliou os diferentes caminhos que podem ser adotados na recuperação do espanhol. Para ele, caso o tratamento conservador seja suficiente, a decisão de abrir mão de torneios importantes pode ser a mais adequada.
— Se ele está apenas controlando a dor ou a inflamação e opta por um tratamento conservador antes de considerar a cirurgia, então é uma decisão inteligente, mesmo que isso signifique perder alguns torneios do Grand Slam.
Por outro lado, o ex-tenista ressaltou que, se a situação exigir intervenções mais complexas, todas as decisões devem ser tomadas com cautela.
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— Se a situação for mais grave e exigir intervenções mais complexas, as decisões corretas devem ser tomadas com muita cautela e os melhores especialistas devem ser consultados. É essencial permitir que a lesão se recupere adequadamente, pois ele ainda tem muitos anos de carreira pela frente.
Retorno pode fortalecer Alcaraz
Além dos aspectos físicos, Agassi acredita que o período longe das competições pode ter um impacto positivo na mentalidade do espanhol.
— Acho que essa provação pode tornar alguém que ama profundamente o tênis e está sempre sedento pelo jogo ainda mais grato por poder retornar ao circuito.
O americano concluiu afirmando que a pausa forçada pode servir como combustível para o retorno de Alcaraz.
— Podemos ver um Carlos Alcaraz ainda mais determinado e agressivo em seu retorno, desde que ele consiga resolver seu único problema real no momento.
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