O que aconteceu com Alcaraz? Ex-tenista pede explicações sobre lesão Agassi cobra transparência sobre problema físico do espanhol

O ex-tenista americano Andre Agassi pediu mais transparência sobre a lesão no punho que mantém Carlos Alcaraz longe das quadras há dois meses. A declaração foi feita durante participação no programa Big T, da Tennis Channel.

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Atual número 2 do mundo, Alcaraz já anunciou que não disputará o torneio de Wimbledon e deve permanecer afastado por pelo menos mais um mês. A ausência prolongada tem gerado questionamentos sobre a gravidade do problema físico enfrentado pelo espanhol.

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Agassi afirmou que a falta de informações detalhadas dificulta a compreensão da situação e alimenta especulações sobre o diagnóstico:

— Seria muito útil se ele ou alguém próximo a ele pudesse explicar claramente a natureza exata de sua lesão, porque, neste momento, só podemos especular — declarou.

O americano destacou que não há informações públicas sobre a origem do problema, citando possíveis condições como tendinite, capsulite dorsal ou até síndrome do túnel do carpo.

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— Se for algum tipo de tendinite, é uma inflamação específica, como capsulite dorsal, ou um problema semelhante à síndrome do túnel do carpo? Do que exatamente estamos falando e quais são as opções de tratamento? Não sei exatamente o que ele tem.

Espanhol Carlos Alcaraz reage após a final do Masters 1000 de Monte Carlo contra Jannik Sinner, na França. (Foto: Valery Hache/AFP)

Agassi defende cautela no tratamento

Dono de oito títulos de Grand Slam, Agassi avaliou os diferentes caminhos que podem ser adotados na recuperação do espanhol. Para ele, caso o tratamento conservador seja suficiente, a decisão de abrir mão de torneios importantes pode ser a mais adequada.

— Se ele está apenas controlando a dor ou a inflamação e opta por um tratamento conservador antes de considerar a cirurgia, então é uma decisão inteligente, mesmo que isso signifique perder alguns torneios do Grand Slam.

Por outro lado, o ex-tenista ressaltou que, se a situação exigir intervenções mais complexas, todas as decisões devem ser tomadas com cautela.

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— Se a situação for mais grave e exigir intervenções mais complexas, as decisões corretas devem ser tomadas com muita cautela e os melhores especialistas devem ser consultados. É essencial permitir que a lesão se recupere adequadamente, pois ele ainda tem muitos anos de carreira pela frente.

Retorno pode fortalecer Alcaraz

Além dos aspectos físicos, Agassi acredita que o período longe das competições pode ter um impacto positivo na mentalidade do espanhol.

— Acho que essa provação pode tornar alguém que ama profundamente o tênis e está sempre sedento pelo jogo ainda mais grato por poder retornar ao circuito.

O americano concluiu afirmando que a pausa forçada pode servir como combustível para o retorno de Alcaraz.

— Podemos ver um Carlos Alcaraz ainda mais determinado e agressivo em seu retorno, desde que ele consiga resolver seu único problema real no momento.

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