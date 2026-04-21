Loio no Lance! vê João Fonseca com chance de quebrar escrita contra top 10

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Depois de boas campanhas nos últimos quatro torneios, quando só foi derrotado por tenistas do top 6, João Fonseca volta confiante ao Masters 1000 de Madri, que começa nesta quarta-feira (22). Cabeça de chave, o número 1 do Brasil e 31º do mundo o brasileiro sai de bye na primeira rodada e, pelo que vem demonstrando em 2026, não deve ter dificuldades para eliminar, na segunda fase, o vencedor do jogo entre o belga Zizou Bergs (44º) e o croata Marin Cilic (51º).

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Se isso acontecer, a tendência é de que o carioca, de 19 anos, tenha a chance de conquistar a segunda vitória contra um top 10 em oito jogos na carreira. Isso porque seu provável adversário na terceira fase na capital espanhola é o australiano Alex De Minaur (8º).

Gráfico mostra desempenho de João Fonseca contra tenistas do top 10 (Reprodução)

Ex-número 6 do mundo (seu melhor ranking, alcançado há dois anos), o tenista nascido em Sydney, de 27 anos, até derrotou João Fonseca no único embate até hoje entre ambos. Foi ano passado, na terceira rodada da quadra rápida do Masters 1000 de Miami. Esse é o piso preferido de De Minaur, onde venceu todos 9 dos 11 títulos da carreira até aqui, o mais recente em Roterdam, há dois meses. O australiano também tem dois troféus na grama.

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No entanto, no saibro, superfície do Masters 1000 de Madri, os números do número 1 da Austrália são bem mais modestos: 42 vitórias e 39 derrotas em torneios ATP, o que representa um aproveitamento de 51% (bem abaixo dos 65% na quadra rápida, onde venceu 243 e perdeu 128 vezes). Nesssa superfície, em 2026, o maior feito de De Minaur foi ter chegado às quartas de final de Monte Carlo (tal como o brasileiro, há duas semanas).

João Fonseca, por sua vez, ganhou 19 dos 33 jogos até hoje no piso lento (aproveitamento de 57%) e tem no currículo o ATP 250 de Buenos Aires, conquistado em fevereiro de 2025.

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Para reencontrar o número 1 do Brasil, De Minaur precisa vencer o convidado e anfitrião Rafael Jodar (42º) ou o holandês Jesper de Jong (109º). Isso, claro, se o carioca, de 19 anos, superar o ganhador do embate entre o veterano Cilic de 37 anos, e Bergs.

João Fonseca perdeu os últimos seis jogos contra top 10

Após perder para o italiano Jannik Sinner (então segundo do mundo), para o espanhol Carlos Alcaraz (1º), para o alemão Alexander Zverev (3º), respectivamente, nas oitavas de final de Indian Wells, na segunda rodada de Miami e nas quartas de Monte Carlo (todos Masters 1000), João Fonseca fez outra grande campanha semana passada. Na ocasião, no ATP 500 de Munique, o brasileiro só parou nas quartas, diante do americano (e campeão) Ben Shelton (6º).

Além dessas quatro derrotas para top 10 em 2026, o carioca foi superado, em sets diretos, pelo britânico Jack Draper (5º) na terceira rodada do saibro de Roland Garros, e pelo americano Taylor Fritz, nas oitavas da grama do ATP 250 de Easbourne, na Inglaterra, por 2 sets a 1, ambos ano passado.

Até aqui, o único triunfo do pupilo do técnico Guilherme Teixeira sobre um rival entre os 10 melhores do mundo foi em sua estreia em Grand Slams: 3 sets a 0 sobre o russo Andrey Rublev (9º), no Australian Open da temporada passada (vídeo abaixo), em janeiro. Aos 18 anos, ele se tornou o mais jovem a eliminar um top 10 na história do torneio em Melbourne.

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