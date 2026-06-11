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João Fonseca precisa superar recorde negativo antes de Wimbledon

Brasileiro chega para temporada na grama em boa fase após campanha histórica

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 11:34
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A frustração de João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

Com o fim de Roland Garros, o circuito de tênis volta as atenções para a temporada de grama. A campanha de João Fonseca no último Grand Slam aumentou as expectativas para seu retorno às quadras. Apesar da boa fase, os fãs ainda têm uma preocupação: o desempenho do brasileiro na superfície mais veloz do calendário.

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    A estreia de João no piso aconteceu em 2024, nos Challengers de Surbiton e Nottingham. Após avançar da primeira rodada em ambas as competições, ele parou nas oitavas de final. Mesmo sem campanhas de destaque, o tenista recebeu um convite para disputar o ATP 500 de Halle, na Alemanha, mas acabou derrotado logo na estreia.

    Em 2025, os resultados não foram muito diferentes. Desta vez, Fonseca iniciou sua preparação diretamente em Halle, sem passar pelos Challengers, e novamente caiu no primeiro compromisso. A primeira vitória da carreira em nível ATP sobre a grama veio na semana seguinte, em Eastbourne. Depois de avançar uma fase, o brasileiro foi superado por Taylor Fritz.

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    A melhor campanha veio em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada e único disputado na superfície. Os triunfos sobre o britânico Jacob Fearnley e o norte-americano Jenson Brooksby garantiram vaga na terceira rodada. Ali, João se despediu da competição e não voltou a atuar na grama até junho deste ano, quando retorna à cidade de Halle.

    Após duas temporadas e seis torneios, João Fonseca chega para 2026 com recorde negativo na grama. O brasileiro disputou 12 jogos desde que entrou para o circuito profissional e registra um aproveitamento de 41,6%, com apenas cinco vitórias e sete derrotas.

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    Qual o próximo torneio de João Fonseca?

    Após a campanha em Roland GarrosJoão Fonseca voltará às quadras no ATP 500 de Halle, na Alemanha, dando início à sua temporada de grama. O torneio contará com grandes nomes do circuito, entre eles o alemão Alexander Zverev, atual campeão de Roland Garros, e o cazaque Alexander Bublik, atual defensor do título em Halle.

    O qualificatório terá início no dia 13 de junho, mesma data em que será realizado o sorteio da chave principal. As vagas restantes serão definidas no dia 14, com partidas a partir das 6h (de Brasília). Já a chave principal começa em 15 de junho, enquanto a final está marcada para o dia 21, às 10h30 (de Brasília). A decisão de duplas ocorrerá no mesmo dia, às 8h.

    Esta será a segunda participação de João Fonseca no ATP de Halle. Em 2025, o brasileiro acabou eliminado na estreia após uma partida decidida em três sets e com dois tie-breaks.

    O brasileiro João Fonseca deixa a quadra após perder para o tcheco Jakub Mensik ao final da partida de quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)
    João Fonseca após derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas Samson / AFP)

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