Bortoleto convidou João Fonseca para assistir ao GP de Mônaco

Principais expoentes de suas respectivas modalidades no Brasil, Gabriel Bortoleto e João Fonseca se falam com frequência. Tanto que, em abril, o piloto prestigiou o tenista no Masters 1000 de Monte Carlo. Dessa vez, o único representante do país na Fórmula-1 foi quem convidou o amigo para o GP de Mônaco, que acontece no domingo. A revelação foi feita pela jornalista Mariana Becker, da Rede Globo.

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Há quase dois meses, o número 1 do Brasil no tênis falou sobre a relação com o piloto paulista:



- A gente já estava se falando há um tempo, feliz de ter acontecido esse encontro. Faz tempo que queria encontrá-lo. Ele mora aqui e foi muito legal. Espero que eu consiga, da próxima vez, ir para uma corrida dele.

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No entanto, mesmo eliminado de Roland Garros, nas quartas de final, na terça-feira, o tenista não retribuirá a visita ao amigo no domingo, segundo informou Becker.

O primeiro encontro entre Bortoleto e João Fonseca aconteceu na melhor semana do tenista em um torneio Masters 1000. Na ocasião, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançou, pela primeira vez na carreira, as quartas de final de uma competição desse nível. A derrota só veio diante do alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, que decide, no domingo, o título de Roland Garros contra o italiano Flávio Cobolli.

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Bortoleto com saldo positivo em Mônaco

O saldo da sexta-feira foi positivo para Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco. Apesar de enfrentar problemas no câmbio ao longo dos dois treinos livres disputados em Monte Carlo, o piloto brasileiro mostrou capacidade de reação e encerrou as duas sessões dentro do top 10, terminando em nono lugar tanto no TL1 quanto no TL2.

Logo no primeiro treino do fim de semana, Bortoleto relatou dificuldades com o câmbio de seu carro. O problema comprometeu seu desempenho nas voltas iniciais e o deixou distante das primeiras posições. Mesmo assim, o brasileiro conseguiu evoluir ao longo da atividade, encontrando ritmo na reta final para registrar sua melhor volta e garantir a nona colocação.

A equipe trabalhou entre as sessões e informou que a falha havia sido corrigida para o segundo treino livre. No entanto, os problemas voltaram a incomodar o piloto durante a atividade da tarde.