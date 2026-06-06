Pela primeira vez na história, um brasileiro conquistou, neste sábado, o titulo juvenil de Roland Garros. A façanha foi protagonizada pelo goiano Luis 'Guto' Miguel, principal cabeça de chave, que não tomou conhecimento do americano Michael Antonius, 13º favorito, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h15m.

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- É um sentimento de alívio e também de muita gratidão por tudo o que Deus tem feito na minha vida. Existe muito trabalho duro por trás disso, de toda a minha equipe e de todos que me acompanham há bastante tempo. Estamos colhendo alguns frutos agora, mas sei que ainda é apenas o começo - celebrou o campeão.

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- Sei que é um torneio juvenil, sei que é o número 1 do mundo juvenil, mas ainda existe muito pela frente na minha carreira profissional. É importante aproveitar esse momento, mas manter os pés no chão e continuar trabalhando. Ainda não aconteceu nada no profissional - continuou Guto.

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Até este sábado, apenas três brasileiros haviam conquistado um Grand Slam juvenil: Tiago Fernandes, no Australian Open de 2010, Thiago Wild, no US Open de 2018, e João Fonseca, no US Open de 2023.

E todos os três compatriotas de Guto que chegaram à final juvenil de Paris haviam perdido: Edison Mandarino (1959), Thomaz Koch (1962 e 1963) e Luis Felipe Tavares (1967).

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Como foi o título de Guto Miguel

Com golpes mais potentes, maior regularidade que o rival e por vezes variando com curtas precisas, Guto ditou o ritmo da final. O saque também foi uma arma do pupilo de Santos Dumont e Kike Grangeiro, que não deu chance de break ao adversário na primeira parcial. Logo no quinto game, quando o americano sacou em 2/2, o brasileiro conquistou a primeira quebra. Não satisfeito, o goiano teve quatro breaks no game final, e aproveitou a última chance para fechar a parcial.

O atleta do Time Rede Tênis só se viu pressionado no saque na abertura do segundo set. Mas não só se recuperou como, no sexto game, conquistou nova quebra. No entanto, o americano deu o troco quando Guto sacou para o título em 5/3. Nada que assustasse o campeão. Guto, no game seguinte, em seu segundo match-point, fechou o jogo para entrar para a história.

Gráfico mostra feitos da carreira do goiano Guto Miguel (Reprodução)

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