Neste sábado, em torno das 9h (de Brasília), o goiano Luis Guto Miguel, de 17 anos, pode se tornar o primeiro tenista do país a vencer a chave juvenil de Roland Garros. Para isso, o principal favorito terá de superar o americano Michael Antonius, 13º cabeça de chave.

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Até hoje, apenas três brasileiros decidiram a chave juvenil em Paris: Edison Mandarino (1959), Thomaz Koch (1962 e 1963) e Luis Felipe Tavares (1967). Nenhum deles foi campeão.

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Radicado em Brasília, Guto, na sexta-feira, superou o mato-grossense Leonardo Storck, por 6/1 3/6 6/2, enquanto o americano eliminou o compatriota Keaton Hance por 6/3 6/1. Com os resultados, o jovem brasileiro, atleta da Rede Tênis, garantiu o retorno à liderança do ranking mundial da categoria.

O finalista brasileiro perdia por 2 a 0 a semifinal, mas conseguiu a virada contra o amigo e ex-parceiro de duplas:

- Fui forte mentalmente para voltar para o jogo. Nas outras partidas não me senti tão bem fisicamente, mas a chave foi continuar acreditando e permanecer na luta. Desde o começo do ano Roland Garros era um objetivo e um sonho. E ainda não acabou.

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Guto e Antonius fazem o terceiro jogo da quadra Simonne Mathieu neste sábado. O primeiro, às 6h, será o de lendas, entre Ana Ivanovic/Daniel Hantuchova x Alize Cornet/Tatiana Golovin. Em seguida, acontece a final de simples feminina juvenil: a chinesa Xinran Sun e a russa Alisa Oktiabreva. Na sexta-feira, a tenista oriental eliminou a potiguar Victoria Barros.

Guto Miguel (BRA) x Michael Antonius (EUA) - Final juvenil de Roland Garros 2026

📅 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, em torno das 9h30 (de Brasília)

📍 Local: Quadra Simonne Mathieu, em Paris, na França

📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (serviço de streaming)

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.