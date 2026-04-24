Especialistas analisam a lesão que fez Alcaraz desistir de Roland Garros

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Carlos Alcaraz entristeceu o mundo do tênis ao anunciar, nesta sexta-feira, a desistência do Masters 1000 de Roma e de Roland Garros, por conta de uma lesão no punho direito. O Lance! ouviu especialistas sobre essa contusão do espanhol, número 2 do mundo.

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Médico do Hospital Ortopédico AACD, Ricardo Soares explica a lesão de Alcaraz:

- Pelo que venho acompanhando o noticiário, a possibilidade maior que ele tenha sofrido uma lesão do complexo da fibrocartilagem triangular. Essa é uma estrutura que fica na parte lateral, na altura do quinto dedo da mão, lá do que a gente chama de lado ulnar do punho, que serve para amortecer e estabilizar a articulação do rádio ulnar do punho - explica o ortopedista.

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Segundo o especialista, trata-se de uma lesão bem comum em tenistas.

- Isso porque está relacionada aos movimentos repetitivos, principalmente de pronto-supinação, qué o de girar a mão. Esse desvio do punho dá uma sobrecarga na estrutura e causa alguns tipos de lesão. Pelo quadro clínico que Alcaraz apresentou, achei inicialmente que era mais simples e, depois, provavelmente tendo feito uma ressonância magnética, deve ser observado a lesão dessa estrutura.

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Dr. Fernando Tamanaga, ortopedista do Hospital Ortopédico AACD, assina embaixo sobre a recorrência dessa lesão. E fala sobre como cuidá-la:



- As lesões no punho em tenistas estão se tornando cada vez mais frequentes, atualmente 10% dos jogadores têm ou tiveram essa lesão. O tipo e tempo de tratamento vão depender de quais estruturas foram acometidas. Desde uma simples contusão, tendinopatias até lesões ósseas ou ligamentares vão definir a conduta. O diagnóstico correto sempre requer uma anamnese completa (entrevista para apurar o histórico do paciente), exame físico e, por fim, exames subsidiários (tomografia ou ressonância).

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Segundo Soares, nos casos mais leves, imobilização com tala, fisioterapia e não praticar o esporte por três a quatro semanas costumam ser eficientes no tratamento.

Alcaraz defenderia o título nos dois torneios

O Masters 1000 de Roma começa em 6 de maio e Roland Garros, no dia 24 do mesmo mês. Alcaraz defenderia o título nas duas competições. Em Paris, aliás, o espanhol vencera as duas últimas edições. Em 2025, o título foi conquistado de maneira dramática, salvando três match-points contra o maior rival, o italiano Jannik Sinner.

Por conta da lesão, na semana passada, o número 2 do mundo desistira da segunda rodada do ATP 500 de Barcelona.