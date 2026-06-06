Guto Miguel, que viveu, neste sábado, em Roland Garros, aos 17 anos, seu auge como juvenil, com o inédito título para o Brasil, já está buscando seu lugar ao sol entre os profissionais. Tanto que o jovem goiano começou 2026 como o 1586º do ranking da ATP e hoje é o 829º.

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Já no ranking mundial juvenil, o habilidoso e carismático brasileiro já tinha garantido a primeira colocação com a vitória na semifinal, sexta-feira, sobre o mato-grossense Léo Storck, por 2 sets a 1.

- Sei que é um torneio juvenil, sei que é o número 1 do mundo juvenil, mas ainda existe muito pela frente na minha carreira profissional. É importante aproveitar esse momento, mas manter os pés no chão e continuar trabalhando. Ainda não aconteceu nada no profissional - disse Guto.

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Gráfico mostra feitos da carreira do goiano Guto Miguel (Reprodução)

Guto estreou no Rio Open

Como profissional, Guto, convidado da organização, estreou em 2026 perdendo por 2 sets a 1 (6/3, 2/6 e 6/2), para Vilius Gaubas, da Lituânia, na primeira rodada do Rio Open. Naquela semana, o pupilo dos técnicos Santos Dumont e Kike Grangeiro, do Time Rede Tênis, no Distrito Federal, era apenas o 1593 do ranking mundial. E o rival, o 126º. Nas duplas, Guto e o paulista Gustavo Heide chegaram às quartas de final no saibro carioca.

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A boa performance, apesar da derrota, no Jockey Club, rendeu ao jovem brasileiro um convite para o qualifying do Masters 1000 de Miami, no mês seguinte. Guto era o 1188ª e perdeu por 6/2 e 7/6 para o francês Benjamin Bonz (103º).

Gráfico mostra a evolução do ranking de Guto Miguel na ATP (Reprodução)



As duas derrotas acima trouxeram, certamente, valiosos aprendizados ao goiano radicado em Brasília.

Foi, no Brasil, o maior feito de Guto até aqui, como profissional, na temporada: em maio, o jovem goiano (1036º) atingiu as semifinais do Challenger de Santos, quando foi superado pelo Hernan Casanova (420º). Já seu último desafio, antes de fazer história em Roland Garros, foi ITF de Reggio Emilia, na Itáia, duas semanas antes de Paris. Na ocasião, Guto (1036) perdeu nas quartas de final para o anfitrião Manuel Mazza (559º)

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Campeão celebra o título em Paris

- É um sentimento de alívio e também de muita gratidão por tudo o que Deus tem feito na minha vida. Existe muito trabalho duro por trás disso, de toda a minha equipe e de todos que me acompanham há bastante tempo. Estamos colhendo alguns frutos agora, mas sei que ainda é apenas o começo - celebrou o campeão.