João Fonseca e ex-seleção brasileira parabenizam Guto Miguel

Primeiro brasileiro a vencer a chave juvenil de Roland Garros, façanha alcançada no sábado, Luis 'Guto' Miguel, de 17 anos, ganhou algumas dezenas de milhares de seguidores no Instagram. E entre os mais de 2.000 comentários, em poucas horas, em um dos posts sobre a conquista, estavam os de João Fonseca e de Alexandre Pato, atacante e ex-jogador da seleção brasileira.

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'Sem palavras pra descrever esse momento! Sou muito grato por todos que acreditaram em mim ao longo da jornada. Minha família, treinadores, minha equipe, amigos, e todos que contribuíram de alguma forma! E principalmente a Deus ! Aos brasileiros que me apoiaram, vocês são os melhores 🫶🇧🇷. Acabo de realizar um dos meus sonhos, mas sei que tem muito ainda por vir! VAMOOOS', escreveu o novo líder do ranking mundial juvenil, posição que será confirmada na segunda-feira.



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'Boa, Guto', escreveu João Fonseca.



'Parabéns' foi o comentário de Alexandre Pato.

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Zagueiro do Flamengo e presença ilustre em edições recentes do Rio Open, Léo Ortiz escreveu:



'Parabéns, Guto, brabo'.



Comentarista de futebol da Rede Globo, Maestro Júnior, que fez história com a camisa do Brasil pelos gramados mundo afora, também parabenizou o jovem tenista.



'Vamos, Miguelito, o futuro é logo ali'

Campeão olímpico de vôlei, em 2004, em Atenas, e prata em Pequim (2008) e Londres (2012), Dante foi outro ilustre fã que fez questão de exaltar a conquista de Guto:



'Show'.

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Guto é reverenciado por nomes do tênis

No mundo do tênis, nomes como Bruno Soares, multicampeão de duplas e comentarista da ESPN, o paulista Gustavo Heide (186º), Ricardo Acioly, diretor do Rio Open e do SP Open, entre tantos outros, também parabenizaram o primeiro brasileiro campeão juvenil de Roland Garros.

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