logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Tenistória: Guto Miguel, do sobrepeso e da preguiça ao título de Roland Garros

Técnico Santos Dumont conta detalhes do trabalho com o goiano de 17 anos

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 08:00
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

Quem vê o goiano Luis 'Guto' Miguel, de 17 anos, primeiro brasileiro campeão juvenil de Roland Garros, voando em quadra, talvez não imagine o trabalho que o fez chegar até aqui. Mas, ao Lance!, Santos Dumont Guimarães, um dos dois técnicos do número 1 do mundo da categoria, contou um pouco dos desafios ao lado do pupilo. Confira no vídeo acima.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Mini-craques do Futuro: Guto Miguel no caminho certo para brilhar entre os profissionais
➡️Veja semelhanças entre Guto Miguel e João Fonseca
➡️ Veja como foi a vitória de Guto Miguel em Paris

continua após a publicidade
  • A emoção de Guto Miguel com seu staff em Roland Garros (Foto Julien Crosnier/FFT)

    João Fonseca e ex-seleção brasileira parabenizam Guto Miguel

    Tênis
    Há 2 dias
  • A emoção de Guto Miguel com o título juvenil de Roland Garros (Foto: FFT)

    Guto Miguel, campeão de Roland Garros, subiu mais de 750 posições no ano

    Tênis
    Há 22 minutos
  • Guto Miguel e o troféu de campeão juvenil de Roland Garros (Foto: FFT)

    Histórico! Guto Miguel é campeão juvenil de Roland Garros 2026

    Tênis
    Há 3 dias

    • Dumont e o técnico Kike Grangeiro começaram a treinar a principal estrela do Time Rede Tênis, em Brasília, há quatro anos:



    - Um fato curioso é que o Guto (no início da parceria) era mais gordinho, cheinho, preguiçoso, trabalhava muito pouco. Naquela época, de cinco dias da semana, ele trabalhava um dia e meio, os outros enrolava. Um dos frutos legais do trabalho foi o Guto gostar de trabalhar e evoluir nesse processo. Então, a maior coisa é ele aprender a treinar, não é fácil, melhorar o volume de treinos, de físico, se alimentar adequadamente, é tudo um processo. Tudo o que aconteceu até agora é fruto de muito trabalho, de muitas viagens, frustrações, vitórias, e de sempre se superar.

    A resiliência e maturidade, apesar da pouca idade, são duas das armas do goiano.

    - No final do ano passado a gente teve uma superação muito grande. Jogamos torneios em Guadalajara, no México, que era para ele estar entre os 10 do mundo (juvenil), para ganhar os wild cards para os Challengers. No primeiro, o Guto fez três jogos de 3 horas, duríssimos, estava cansado mentalmente, e aí ele perdeu a semifinal, depois de abrir 6/0 e 3/0, contra um cara que ele não deveria perder, mas acabou superado por 7/6 no terceiro set. Quando acabou, falei: 'Cara, você não tem condição de estar aqui, a gente tem que ir embora, o mental está ruim'. Aí ele me pediu um tempo, que iria conversar com o pai dele e com o psicólogo. Depois, ele chegou para mim e falou: 'Vamos ficar, jogar, e ganhar, você está comigo?' Respondi que estou com ele sempre. Ele foi campeão, e, no final, nem comemorei. Ele perguntou por que e respondi que estava tão cansado mentalmente que não consegui comemorar tanto que eu deveria, mas que ele é campeão e conseguiu atingir. O Guto é muito desse jeito - define o técnico.

    Técnico de Guto quer mais

    Os dois treinadores têm a parceria do preparador físico Marcelo Prata, do nutricionista Henrique Bernardes, do fisioterapeuta Fernando Calixto e do psicólogo Pedro Lobo para seguir lapidando essa joia do tênis brasileiro:

    continua após a publicidade
    Gráfico mostra feitos da carreira do goiano Guto Miguel (Reprodução)
    Gráfico mostra feitos da carreira do goiano Guto Miguel (Reprodução)


    - Todos nós trabalhamos muito bem para o Guto chegar onde chegou. Só que a gente quer mais, então esse é o início de um caminho longo. Muitas vezes duvidaram da gente, mas cada vez mais vamos trabalhar para provar que vamos conseguir.

    Guto Miguel (d) com os técnicos Santos Dumont e Kike Grangeiro e o Thiago Monteiro no Rio Open de 2024 (Reprodução)
    Guto Miguel (d) com os técnicos Santos Dumont e Kike Grangeiro e o Thiago Monteiro no Rio Open de 2024 (Reprodução)

    🎾 Aposte na vitória de seu tenista preferido
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Guto Miguel e o troféu de campeão juvenil de Roland Garros (Foto: FFT)
    Guto Miguel e o troféu de campeão juvenil de Roland Garros (Foto: FFT)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    O alemão Alexander Zverev em uma das vitórias em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
    TênisZverev abandona entrevista ao ser questionado sobre violência domésticaHá 1 hora
    Jannik Sinner comemora vitória na semifinal do Aberto de Roma (Foto: ANDREAS SOLARO / AFP)
    TênisSinner faz exames para investigar desgaste em Roland GarrosHá 3 horas
    João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    TênisJoão Fonseca assume 1º lugar da América do Sul e quebra escrita de 11 anosHá 23 horas
    O alemão Alexander Zverev na vitória na final de Roland Garros sobre o italiano Flávio Cobolli
    TênisCampeão de Roland Garros 2026, Zverev já respondeu por violência domésticaHá 1 dia
    Alexander Zverev beija o troféu de Roland Garros-2026
    TênisRoland Garros 2026: Alexander Zverev conquista primeiro Grand SlamHá 2 dias
    A emoção de Guto Miguel com seu staff em Roland Garros (Foto Julien Crosnier/FFT)
    TênisJoão Fonseca e ex-seleção brasileira parabenizam Guto MiguelHá 2 dias

    Mais LANCE!

    O alemão Alexander Zverev e o italiano Flávio Cobolli são favoritos nas semifinais de Roland Garros (Foto: Corinne Dubreuil/ATP Tour)
    Zverev x Cobolli em Roland Garros 2026; horário e onde assistir
    Guto Miguel e João Fonseca em treino em abril de 2025 (Reprodução)
    Veja semelhanças entre Guto Miguel e João Fonseca
    A emoção de Guto Miguel com o título juvenil de Roland Garros (Foto: FFT)
    Guto Miguel, campeão de Roland Garros, subiu mais de 750 posições no ano
    Guto Miguel e o troféu de campeão juvenil de Roland Garros (Foto: FFT)
    Histórico! Guto Miguel é campeão juvenil de Roland Garros 2026
    A emoção de Guto Miguel com o título Roland Garros (Foto Julien Crosnier/FFT)
    Veja a vitória de Guto Miguel na final de Roland Garros juvenil
    Mirra (e) e Maja decidem o título feminino de Roland Garros neste sábado (Foto: Divulgação)
    Andreeva x Chwalinska na final de Roland Garros; horário e onde assistir
    Guto Miguel avançou à final juvenil de Roland Garros (Foto: FFT/Divulgação)
    Guto Miguel na final juvenil de Roland Garros; horário e onde assistir
    João Fonseca e Gabriel Bortoleto em Monte Carlo (Reprodução)
    Bortoleto convidou João Fonseca para assistir ao GP de Mônaco
    O alemão Alexander Zverev devolve de backhand na partida contra o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)
    Zverev derrota algoz de João Fonseca em Roland Garros e encara Cobolli na final
    Léo Storck (e) e Guto Miguel já jogaram duplas juntos (Foto: Reprodução)
    Com Brasil no juvenil, Roland Garros hoje (5/6) define finalistas
    A emoção de Andreeva com a vaga inédita à final de um Grand Slam (Foto: Divulgação)
    Aos 19 anos, Andreeva quebra escritas ao alcançar a final de Roland Garros
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    Ex-técnico de Serena Williams exalta direita de João Fonseca: 'Bazuca'
    Aryna Sabalenka reacts as she plays against Diana Shnaider during their women's quarter final singles match on day 11 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on June 3, 2026. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
    'Eu quero abandonar o tênis': desabafa Sabalenka após eliminação em Roland Garros